Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив заседава при закрити врата по искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на втория обвиняем по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Мъжът е обвинен като помагач на сочения за физически извършител на престъплението Славчо Мегеров. Медиите не бяха допуснати в съдебната зала.

Вторият обвиняем беше задържан на 11 ноември край дома си в Пазарджик. Той е привлечен към наказателна отговорност за предполагаемото си участие в убийството.

Илиян Филипов беше застрелян в жилищна сграда в пловдивския квартал "Христо Смирненски" в ранните часове на 30 септември. В същия ден в София беше арестуван Славчо Мегеров, за когото прокуратурата твърди, че е извършителят.

Според държавното обвинение мотивът за престъплението е личен и е свързан с финансови отношения. Мегеров остава в ареста с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

На 6 ноември полицията и прокуратурата съобщиха, че е открито огнестрелното оръжие, с което е извършено убийството.