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Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите
Снимка: Личен архив

Държавата може да дава данъчни облекчения за кооперативите

Ако подобно изказване се отправя към държавата и нейните институции, как едни земеделски производители могат да оцелеят в подобни отношения? Как могат да постигнат справедливи договори? Очевидно - много трудно. Това каза пред Нова нюз Светлана Орманова - председател на Национална Браншова Камара "Плодове и зеленчуци".

Според нея трябва да има постоянна практика на проверки. Държавата може да подпомогне логистиката на производителите - складовите бази, за създаване на кооперативи - да има данъчни облекчения за кооперативите, каза Орманова.

"Ако сега не се вземат мерки, няма да има за какво да говорим, защото няма да има български производители", каза председателят на Национална Браншова Камара "Плодове и зеленчуци".

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