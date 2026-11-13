Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

Адриан Андреев отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция. Българинът загуби оспорвания първи сет срещу италианеца Микеле Рибекай със 6:7(6).

Андреев започна втората част и поведе с 40:15 в първия гейм, но след това се отказа от двубоя заради физически проблем. Така Рибекай продължи към полуфиналите, а участието на българина в турнира приключи.

25-годишният софиянец премина през квалификациите, за да стигне до основната схема. Представянето му в Херсонисос му донесе 11 точки за ранглистата на АТП, в която заема 584-ото място.