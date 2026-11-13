Удължават с една година усвояването на кредита за стадион "Христо Бонев"

Общинският съвет в Пловдив прие решение за удължаване с една година на срока за усвояване на кредита за стадион „Христо Бонев“, съобщава trafficnews. Така средствата ще могат да бъдат усвоени в рамките на още една година, тъй като първоначалният срок изтичаше този месец. По време на дискусията стана ясно, че това по никакъв начин няма да забави довършването на стадиона.

Зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов обясни, че разплащането с фирмата изпълнител може да бъде извършено и след въвеждането на стадиона в експлоатация. По думите му забавянето, което не е голямо, се е породило заради проблеми с авторския надзор, но те вече са отстранени.

Според Сакъбов стадионът трябва да бъде напълно завършен и въведен в експлоатация около началото на 2027 г.

Става въпрос за удължаване на кредита, отпуснат от „УниКредит Булбанк“ през 2022 година. Тогава Общината изтегли 24 млн. лева за двата пловдивски стадиона – „Христо Ботев“ и „Христо Бонев“ – тогава „Локомотив“, като за всеки бяха предвидени по 12 млн. лева.

Докато средствата за стадион „Христо Ботев“ са усвоени изцяло, при „Локомотив“ ситуацията е различна. Първоначалният срок изтече през ноември 2024 година, когато Общинският съвет разреши удължаването му с две години – до 16 ноември 2026 година. Сега администрацията иска нова отсрочка до ноември 2027 година.