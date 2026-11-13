България търси съдия за Общия съд на ЕС

Министерството на правосъдието откри нова процедура за избор на един български съдия в Общия съд на Европейския съюз със заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов. Кандидатите могат да подават документи до 17:30 ч. на 27 ноември.

Документите ще се приемат в Центъра за административно обслужване на ведомството на ул. "Славянска" № 1 в София, чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронна поща gceu@justice.government.bg.

Процедурата е за второто място на България в Общия съд на ЕС, където всяка държава членка има по двама съдии. От Министерството на правосъдието посочват, че при предходния подбор положително становище от комитета по член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз е получил само Иван Стойнев. Назначаването му е одобрено на 30 септември, а той е встъпил в длъжност на 7 октомври.

Сред изискванията към кандидатите са българско гражданство, магистърска степен по право и най-малко 12 години юридически стаж. Те трябва да имат задълбочени познания по българското право и правото на Европейския съюз, както и да владеят френски език. Изискват се още високи морални качества, като кандидатите не трябва да са навършили 65 години към датата на подаване на заявлението.

Подборът ще бъде извършен от петчленна комисия, в която ще участват двама действащи съдии от Върховния касационен съд, двама от Върховния административен съд и един хабилитиран преподавател по правни науки. След проверка за допустимост кандидатите ще бъдат поканени на събеседване на български и френски език.

Професионални и неправителствени организации, работещи в посочените в процедурата области, ще могат да изпращат до пет въпроса за проверка на почтеността на кандидатите. Представители на медиите също ще могат да присъстват на събеседването.

Ако кандидатурата, предложена от правителството, не получи положително становище от европейския комитет, министърът ще предложи за одобрение следващия кандидат в класирането.

В края на октомври правителството възложи на министъра на правосъдието да организира новата процедура за подбор на български кандидат за съдия в Общия съд на Европейския съюз.