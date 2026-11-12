Правосъдният министър свиква среща за заплатите в съдебната система след недоволството срещу Бюджет 2027

Министърът на правосъдието Николай Найденов отправи покана за среща с ръководителите на съдебната власт и представители на съдебните служители заради въпросите, свързани с техните възнаграждения. Разговорът е насрочен за понеделник, 16 ноември, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Поканата е изпратена до представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова, изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд Ваня Анчева и изпълняващия функциите главен прокурор Магдалена Лазарова.

В срещата са поканени да участват и председателите на Националното сдружение на съдебните служители и Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт.

От правосъдното министерство категорично отрекоха да са искали информация за евентуални съкращения на магистрати и съдебни служители в рамките на подготовката на държавния бюджет за 2027 г.

От ведомството подчертаха, че министърът на правосъдието няма правомощия да съкращава съдии, прокурори, следователи и съдебни служители.

Уточнява се още, че към ВСС не са отправяни искания за информация относно броя на магистратите без статут на несменяемост във връзка с евентуални съкращения.

Поканата идва на фона на нарастващото недоволство сред съдебните служители срещу заложените средства в Бюджет 2027.

По-рано днес служители от Софийската районна прокуратура започнаха национална петиция срещу предложения проектобюджет.

Основните причини за недоволството са предвиденото увеличение на възнагражденията с едва 5% и намеренията за ограничаване на средствата за облекло, които за много съдебни служители представляват съществена част от годишните им доходи.

В знак на протест служителите планират да се съберат в петък, 13 ноември, от 12:00 часа пред сградата на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд на бул. "Ген. М. Скобелев" №23.

Очаква се срещата в понеделник да даде възможност за обсъждане на спорните въпроси около възнагражденията в съдебната система и предвиденото финансиране за следващата година.