Румъния предложи на САЩ споразумение за споделяне на разходите за повече американски войници

Румъния е предложила на САЩ споразумение за споделяне на разходите за разполагането на американски военнослужещи, тъй като иска по-силно военно присъствие на Вашингтон в страната. Това заяви румънският президент Никушор Дан в интервю за "Файненшъл таймс".

Държавният глава посочи, че е представил конкретни предложения за броя на войниците и разпределението на разходите. Инициативата наподобява предложение на Полша, която през септември предложи да плаща по 15 000 долара годишно за всеки американски военнослужещ, разположен в планираната база "Форт Тръмп".

"Искаме повече американски сили и военни способности с по-голяма огнева мощ", заяви Никушор Дан.

По данни на президентската администрация в момента в Румъния са разположени 1172 американски военнослужещи. Броят им е намалял спрямо предишния контингент от 1700 души.

Изявлението на Дан идва няколко дни след посещението на заместник-министъра на отбраната на САЩ Елбридж Колби в Румъния и Полша. Двете държави са сред най-големите по население на източния фланг на НАТО, а целта на визитата беше оценка на регионалните предизвикателства пред сигурността.

Румънският президент определи външната политика на страната си като сходна с тази на Полша, която заема твърда позиция спрямо Русия.

"Разбираме заплахата, която представлява Русия и разбираме как войната в Украйна застрашава нашата сигурност", коментира Дан. Той добави, че Москва се опитва да влияе върху нагласите на европейските държави, подкрепящи Украйна.

Букурещ планира да укрепи военното си оборудване в Черноморския регион и да повиши готовността си, без това да води до ескалация на напрежението. По думите на президента Румъния постепенно увеличава разходите си за отбрана, но високият бюджетен дефицит ограничава възможностите ѝ да достигне равнището на Полша.

Полските военни разходи вече се доближават до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) – целта, определена от американския президент Доналд Тръмп, която съюзниците от НАТО са се ангажирали да постигнат до 2035 г.

Дан подчерта и стратегическото значение на авиобазата "Михаил Когълничану" край Констанца за САЩ. Той отбеляза, че Румъния е разрешила на американските сили да използват военните ѝ съоръжения по време на американската военна операция срещу Иран тази година, докато други столици в ЕС са отказали.