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Испански F-18 бяха вдигнати заради въздушна цел край Румъния

Испански F-18 бяха вдигнати заради въздушна цел край Румъния
Снимка: Pixabay

Изтребителите излетяха от авиобаза "Михаил Когълничану", след като радар засече цел на 28 км североизточно от Сулина, но навлизане в румънското въздушно пространство не е установено

Два испански изтребителя F-18 бяха вдигнати от 57-ма авиобаза "Михаил Когълничану" в Румъния, след като радарите засекли въздушна цел на около 28 км североизточно от Сулина, съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

Като предпазна мярка в 12:35 ч. местно време е задействана системата RO-Alert в североизточната част на окръг Тулча.

Тревогата е отменена около 13:12 ч., след като не е установено навлизане на целта в румънското въздушно пространство.

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