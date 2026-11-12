Испански F-18 бяха вдигнати заради въздушна цел край Румъния

Два испански изтребителя F-18 бяха вдигнати от 57-ма авиобаза "Михаил Когълничану" в Румъния, след като радарите засекли въздушна цел на около 28 км североизточно от Сулина, съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

Като предпазна мярка в 12:35 ч. местно време е задействана системата RO-Alert в североизточната част на окръг Тулча.

Тревогата е отменена около 13:12 ч., след като не е установено навлизане на целта в румънското въздушно пространство.