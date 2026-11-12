Турция разпореди задържането на 11 души след трагедия в завод със 17 жертви

На фона на трагедията на АМ „Тракия“ в България, при която загинаха 11 души и над 50 бяха ранени, друга тежка трагедия от тази седмица в окръг Измир, Западна Турция, поставя за пореден път въпроса за отговорността, контрола и последствията за лицата, заради грешките на които се стига до тежки инциденти с човешки жертви.

Общо 17 работници загинаха, а 11 бяха ранени при експлозията в металургичен завод край турския град Алиага, окръг Измир, в понеделник.

Това бе поредната тежка трудова злополука в Турция за последните години.

Междувременно след трагедията на АМ „Тракия“ турското МВНР, както и дружествата на изселниците от България, включително изселническото дружество Балгьоч-Измир, изразиха съболезнования по повод случилото се край Ямбол. Сред пострадалите при инцидентите е и турски гражданин.

Както обикновено се случва турските власти предприеха сериозни действия след тежката промишлена авария в стоманодобивния завода ХАБАШ (HABAŞ).

Заместник-министърът на правосъдието на Турция Джан Тунджай съобщи, че е разпоредено задържането на общо 11 души във връзка с трагедията.

Сред заподозрените са управителят на завода, ръководителят на стоманодобивното предприятие, служители от отделите по поддръжка и инженеринг, директорът на клона на компанията в Алиага, както и председателят на управителния съвет на завода.

Зам.-министърът на правосъдието заяви, че при проверките не са констатирани сериозни проблеми; опозицията обаче поставя акцент върху нарастващия брой на инцидентите.

Тунджай заяви, че вече е получено предварително експертно заключение, като в хода на разследването ще бъдат извършени и допълнителни експертни оценки. Той посочи, че прокуратурата в Алиага продължава разследването с помощта на екипи на жандармерията до приключването на всички действия на място.

Според съдебномедицинските експертизи причината за смъртта на загиналите са тежки изгаряния.

Тунджай посочи, че разследващите проверяват и сигнали и твърдения за предишни смъртни случаи на работници в завода.

Вече са образувани две отделни разследвания за предишни трудови злополуки в предприятието. Прокуратурата ще разгледа и тях заедно с настоящия случай, като е възможно производствата да бъдат обединени в зависимост от събраните доказателства и решенията на съдебните органи.

„Ще защитим в пълна степен правата и законните интереси на загиналите и пострадалите работници“, заяви Тунджай, като добави, че министерството на правосъдието и прокуратурата ще предоставят прозрачна информация за хода на разследването.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган също заяви в понеделник, че „ще бъдат установени причините и обстоятелствата около този трагичен инцидент, както и евентуалните прояви на небрежност и лицата, отговорни за тях“.

Прокуратурата задържа председателя и ръководителите на завода. Министърът заявява, че при проверките не са констатирани сериозни проблеми; опозицията посочва нарастващия брой на инцидентите.

Междувременно турската англоезична медия 567politics.com пише с повече подробности за трагедията от началото на седмицата.

Полицията задържа председателя на управителния съвет на ХАБАШ Мехмет Рюштю Башаран ден след взрива в завода. Същата вечер в Анкара обаче управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) и нейният съюзник – Партията на националистическото действие (ПНД) отхвърлиха предложението на опозицията за парламентарно разследване на катастрофата.

"Тези две действия илюстрират как Турция се справя в момента с най-смъртоносната промишлена катастрофа за годината. Правителството твърди, че съдилищата и инспекторите по труда ще установят кой е виновен. Опозицията и профсъюзите обаче припомнят за други два смъртни случая в същия завод през последните три седмици. Съдът също така забрани медийното отразяване на случая до приключването на разследването", отбелязва 567politics.com.

Заводът, в който стана тежкият инцидент в понеделник, е „много голям промишлен комплекс“, където едновременно работят около 1 800 души.

„Който и да е проявил небрежност в този инцидент, ще бъде преследван с решителност. Никой не трябва да се притеснява по този повод“, заканиха се властите.