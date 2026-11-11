Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Украйна скара президента и премиера на Хърватия

Украйна скара президента и премиера на Хърватия
БТА

Повод за напрежението стана вчерашната реч на Пленкович пред парламента, в която той нарече „сериозен пропуск“ и „обезпокоително“ отсъствието на страната от мисията на Алианса за помощ за сигурност и обучение на Украйна (NSATU) и мисията на ЕС за военна помощ (EUMAM)

Хърватският президент Зоран Миланович атакува министър-председателя Андрей Пленкович заради негови изказвания, в които премиерът определи като тревожно неучастието на хърватски военнослужещи в мисиите на НАТО и ЕС в подкрепа на Украйна, съобщи агенция ХИНА.

Повод за напрежението стана вчерашната реч на Пленкович пред парламента, в която той нарече „сериозен пропуск“ и „обезпокоително“ отсъствието на страната от мисията на Алианса за помощ за сигурност и обучение на Украйна (NSATU) и мисията на ЕС за военна помощ (EUMAM). Премиерът хвърли вината за това върху държавния глава и лявата опозиция, като същевременно определи украинските въоръжени сили като най-добре подготвените, най-адаптивните и динамични в момента, както и като най-важната европейска армия по отношение на бойния опит.

В отговор днес Миланович написа в социалната мрежа Фейсбук, че „Пленкович е унижил собствената си армия“, възхвалявайки безкритично чужди въоръжени сили и повтаряйки онова, което „му се диктува и внушава от Брюксел“, вместо да отстоява националните интереси.

По думите на президента, вместо да работи за мир, министър-председателят подкрепя войната и тласка Хърватия към чужд конфликт. Миланович подчерта, че страната се нуждае от мирна политика, която да пази народа и интересите ѝ.

Държавният глава припомни също, че кабинетът все още не е изпратил военни в Съвместния център за анализ, подготовка и обучение (JATEC) в Полша, чиято цел е да извлича поуки от войната в Украйна за бъдещите отбранителни способности на НАТО и Киев. Той уточни, че в качеството си на върховен главнокомандващ е дал разрешение за разполагането на хърватски войници там още преди осем месеца и многократно е настоявал Министерството на отбраната да задейства процеса.

„До момента нито един хърватски войник не е отишъл там. Пленкович очевидно няма идея защо, макар че би трябвало да има, защото решението за изпращане на войници принадлежи изцяло на Министерството на отбраната“, подчерта Миланович.

В заключение президентът заяви пълната си подкрепа и доверие към хърватската армия, описвайки я като професионална, способна и вярна на Република Хърватия, и призова премиера да престане да се тревожи за интересите на чужди държави.

Още по темата

„Би било комично, ако не беше обезпокоително“. Миланович смъмри Вучич

„Би било комично, ако не беше обезпокоително“. Миланович смъмри Вучич

Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Самолет със 171 души на борда обяви тревога във въздуха и кацна аварийно в Хърватия

Самолет със 171 души на борда обяви тревога във въздуха и кацна аварийно в Хърватия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

"Срамно е": Вучич се вайка за получена съдебна призовка

"Срамно е": Вучич се вайка за получена съдебна призовка

Гърция отпусна с 30% по-високи помощи за отопление, важат и за българи

Гърция отпусна с 30% по-високи помощи за отопление, важат и за българи

Турция изрази съболезнования на България за загиналите на АМ "Тракия"; турски гражданин е сред пострадалите

Турция изрази съболезнования на България за загиналите на АМ "Тракия"; турски гражданин е сред пострадалите

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Водещи

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

  • Току-що
Божинов след загубата от ЦСКА: „Загубихме битката, но не сме загубили войната“

Божинов след загубата от ЦСКА: „Загубихме битката, но не сме загубили войната“

  • Преди 2 минути
Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

  • Преди 11 минути
Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

  • Преди 15 минути
Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

  • Преди 17 минути
Най-важното от света на 11.11.26-та г.

Най-важното от света на 11.11.26-та г.

  • Преди 27 минути
Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

  • Преди 31 минути
Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

  • Преди 40 минути
Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

  • Преди 45 минути
Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

  • Преди 49 минути
Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

  • Преди 53 минути
Руският посланик в САЩ е починал внезапно

Руският посланик в САЩ е починал внезапно

  • Преди 59 минути
Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

  • Преди 59 минути
Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

  • Преди 1 час