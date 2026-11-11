Украйна скара президента и премиера на Хърватия

Хърватският президент Зоран Миланович атакува министър-председателя Андрей Пленкович заради негови изказвания, в които премиерът определи като тревожно неучастието на хърватски военнослужещи в мисиите на НАТО и ЕС в подкрепа на Украйна, съобщи агенция ХИНА.

Повод за напрежението стана вчерашната реч на Пленкович пред парламента, в която той нарече „сериозен пропуск“ и „обезпокоително“ отсъствието на страната от мисията на Алианса за помощ за сигурност и обучение на Украйна (NSATU) и мисията на ЕС за военна помощ (EUMAM). Премиерът хвърли вината за това върху държавния глава и лявата опозиция, като същевременно определи украинските въоръжени сили като най-добре подготвените, най-адаптивните и динамични в момента, както и като най-важната европейска армия по отношение на бойния опит.

В отговор днес Миланович написа в социалната мрежа Фейсбук, че „Пленкович е унижил собствената си армия“, възхвалявайки безкритично чужди въоръжени сили и повтаряйки онова, което „му се диктува и внушава от Брюксел“, вместо да отстоява националните интереси.

По думите на президента, вместо да работи за мир, министър-председателят подкрепя войната и тласка Хърватия към чужд конфликт. Миланович подчерта, че страната се нуждае от мирна политика, която да пази народа и интересите ѝ.

Държавният глава припомни също, че кабинетът все още не е изпратил военни в Съвместния център за анализ, подготовка и обучение (JATEC) в Полша, чиято цел е да извлича поуки от войната в Украйна за бъдещите отбранителни способности на НАТО и Киев. Той уточни, че в качеството си на върховен главнокомандващ е дал разрешение за разполагането на хърватски войници там още преди осем месеца и многократно е настоявал Министерството на отбраната да задейства процеса.

„До момента нито един хърватски войник не е отишъл там. Пленкович очевидно няма идея защо, макар че би трябвало да има, защото решението за изпращане на войници принадлежи изцяло на Министерството на отбраната“, подчерта Миланович.

В заключение президентът заяви пълната си подкрепа и доверие към хърватската армия, описвайки я като професионална, способна и вярна на Република Хърватия, и призова премиера да престане да се тревожи за интересите на чужди държави.