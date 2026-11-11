Новини
Търси
Подкаст
Балкани

"Срамно е": Вучич се вайка за получена съдебна призовка

"Срамно е": Вучич се вайка за получена съдебна призовка
АП/БТА

Информацията, че Вучич и специалният съветник на директора на Агенцията за сигурност и информация (БИА) Марко Парезанович ще трябва да дадат показания пред Специалния съд по делото срещу Шарич – обвинен в изпирането на пари от трафик на кокаин

Бившият държавен глава на Сърбия Александър Вучич потвърди пред местните медии, че е получил съдебна призовка за разпит в качеството му на свидетел по процеса за пране на пари срещу наркобоса Дарко Шарич. По повод документа той коментира, че е „срамно за държава, която прави такива неща“, като подчерта, че не могат да му сторят нищо, тъй като знаят, че говори истината.

По думите на бившия президент в момента в Сърбия всички излизат с призива: „Арестувайте Вучич!“.

Информацията, че Вучич и специалният съветник на директора на Агенцията за сигурност и информация (БИА) Марко Парезанович ще трябва да дадат показания пред Специалния съд по делото срещу Шарич – обвинен в изпирането на пари от трафик на кокаин – бе разпространена вчера от сръбския седмичник „Радар“.

В материала на „Радар“ се посочва, че по време на заседанията по процеса е била обсъждана версията, че именно Вучич стои зад псевдонимите „Оскар“ и „Чварак“, използвани от членове на престъпните групи в криптираното приложение Sky. Изнесената от изданието комуникация твърди, че в чатовете се дискутира влиянието на „Оскар“ върху правосъдието и съдиите, от които се очаквало да отсъждат в интерес на клана на Шарич. Освен това, според „Радар“, съобщенията разкриват и контакти на брата и сина на Вучич с приближени на наркобоса.

Вчера председателят на съдебния състав по делото Владан Иванкович потвърди пред частната телевизия „Инсайдер“, че ще извика на разпит Вучич и Парезанович заради появата на „нови обстоятелства“, визирайки разкритията на „Радар“.

Още по темата

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Александър Вучич ще бъде разпитан като свидетел по делото за пране на пари срещу наркобос

Александър Вучич ще бъде разпитан като свидетел по делото за пране на пари срещу наркобос

Вучич: Сърбия се превърна в „бананова република“

Вучич: Сърбия се превърна в „бананова република“

Вучич, бъдещият арестант или бежанец

Вучич, бъдещият арестант или бежанец

Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Украйна скара президента и премиера на Хърватия

Украйна скара президента и премиера на Хърватия

Гърция отпусна с 30% по-високи помощи за отопление, важат и за българи

Гърция отпусна с 30% по-високи помощи за отопление, важат и за българи

Турция изрази съболезнования на България за загиналите на АМ "Тракия"; турски гражданин е сред пострадалите

Турция изрази съболезнования на България за загиналите на АМ "Тракия"; турски гражданин е сред пострадалите

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Водещи

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

  • Току-що
Божинов след загубата от ЦСКА: „Загубихме битката, но не сме загубили войната“

Божинов след загубата от ЦСКА: „Загубихме битката, но не сме загубили войната“

  • Преди 1 минута
Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

  • Преди 11 минути
Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

  • Преди 15 минути
Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

  • Преди 17 минути
Най-важното от света на 11.11.26-та г.

Най-важното от света на 11.11.26-та г.

  • Преди 27 минути
Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

  • Преди 31 минути
Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

  • Преди 40 минути
Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

  • Преди 45 минути
Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

  • Преди 48 минути
Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

  • Преди 53 минути
Руският посланик в САЩ е починал внезапно

Руският посланик в САЩ е починал внезапно

  • Преди 59 минути
Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

  • Преди 59 минути
Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

  • Преди 1 час