"Срамно е": Вучич се вайка за получена съдебна призовка

Бившият държавен глава на Сърбия Александър Вучич потвърди пред местните медии, че е получил съдебна призовка за разпит в качеството му на свидетел по процеса за пране на пари срещу наркобоса Дарко Шарич. По повод документа той коментира, че е „срамно за държава, която прави такива неща“, като подчерта, че не могат да му сторят нищо, тъй като знаят, че говори истината.

По думите на бившия президент в момента в Сърбия всички излизат с призива: „Арестувайте Вучич!“.

Информацията, че Вучич и специалният съветник на директора на Агенцията за сигурност и информация (БИА) Марко Парезанович ще трябва да дадат показания пред Специалния съд по делото срещу Шарич – обвинен в изпирането на пари от трафик на кокаин – бе разпространена вчера от сръбския седмичник „Радар“.

В материала на „Радар“ се посочва, че по време на заседанията по процеса е била обсъждана версията, че именно Вучич стои зад псевдонимите „Оскар“ и „Чварак“, използвани от членове на престъпните групи в криптираното приложение Sky. Изнесената от изданието комуникация твърди, че в чатовете се дискутира влиянието на „Оскар“ върху правосъдието и съдиите, от които се очаквало да отсъждат в интерес на клана на Шарич. Освен това, според „Радар“, съобщенията разкриват и контакти на брата и сина на Вучич с приближени на наркобоса.

Вчера председателят на съдебния състав по делото Владан Иванкович потвърди пред частната телевизия „Инсайдер“, че ще извика на разпит Вучич и Парезанович заради появата на „нови обстоятелства“, визирайки разкритията на „Радар“.