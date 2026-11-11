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Таня Гатева след победата на баскетболните националки над Хърватия: Мечтаехме си за нея

Таня Гатева след победата на баскетболните националки над Хърватия: Мечтаехме си за нея
БТА

Селекционерът се гордее с характера на българския отбор

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева остана щастлива след победата с 91:74 над Хърватия в първия мач на България от втората фаза на квалификациите за Евробаскет 2027.

“По-добре не можеше да бъде. Мечтаехме си за тази победа и тя се случи”, заяви Гатева след успеха в Самоков.

Наставникът похвали състезателките си и изрази увереност, че отборът има потенциал да покаже още по-добра игра в следващите срещи.

“Резултатът е красноречив. Взимаме всяка една част. Имаше спокойствие. Хубаво е да започнем с победа. Този отбор има още какво да покаже. Имаме доверие и ротации. Мога само да се гордея с тези момичета. Имаме сърцат отбор с характери. Искам така да продължат”, коментира тя.

Гатева отличи тактическата подготовка на българките, които са успели да ограничат една от силните страни на съперника.

“Бяхме много добре подготвени тактически. Силната страна на Хърватия беше транзицията в нападение и в повечето време я отстранихме. Играхме силно тактически. Духът, желанието, характерът и сърцето се виждаха на терена”, добави селекционерът.

Тя посочи Кайла Хилсман и Борислава Христова като лидери на тима, но подчерта и приноса на останалите баскетболистки. “Имаме много силни единици и млади момичета, които влизат много добре. Излизаме за победа във всеки мач”, каза Гатева.

Следващият двубой на България е домакинство на Испания на 14 ноември, а три дни по-късно “лъвиците” гостуват на Чехия. Първите два отбора във всяка група ще се класират за Евробаскет 2027.

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