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Балкани

Гърция отпусна с 30% по-високи помощи за отопление, важат и за българи

Гърция отпусна с 30% по-високи помощи за отопление, важат и за българи
АП/БТА

Паралелно с директните плащания държавата прилага и субсидии за горивата на колонка

В Гърция стартира кампанията за кандидатстване за енергийни помощи за зимния сезон, като от държавното подпомагане могат да се възползват и постоянно пребиваващите в страната българи.

Размерът на финансовата подкрепа се определя индивидуално според годишния семеен доход, броя на децата в домакинството и географския регион – за живеещите в планинските райони предвидените средства са почти двойно по-големи. Тази година кабинетът в Атина увеличава бюджета за мярката, като отпусканите суми са с 30% по-високи спрямо предходния отоплителен сезон.

Министърът на икономиката Кириакос Пиеракакис акцентира върху социалния фокус на програмата, заявявайки, че „приоритет на правителството е да се намали тежестта върху домакинствата през зимния сезон“.

Паралелно с директните плащания държавата прилага и субсидии за горивата на колонка. Цената на нафтата за отопление се подпомага с 20 евроцента на литър, а на дизеловото гориво – с 15 евроцента за литър.

Въпреки мерките на управляващите, опозиционните сили критикуват политиката на кабинета с аргумента, че крайните цени остават непосилно високи. Проучване на гръцките синдикати потвърждава тревожната тенденция, като сочи, че половината от домакинствата в страната не разполагат с достатъчно средства, за да си позволят отопление през тази зима.

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