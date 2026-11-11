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Седем дни срок за АПИ, МВР и тол управлението да синхронизират действията си на пътя

Седем дни срок за АПИ, МВР и тол управлението да синхронизират действията си на пътя
МТС

Според анализ на участниците в срещата – представители на няколко ресорни министерства и държавни агенции – навременната намеса при критични ситуации се спъва от липсата на автоматизиран обмен на данни между системите на отделните звена

Междуинституционална среща в Министерството на транспорта и съобщенията отчете сериозни пропуски в синхрона и споделянето на данни между структурите, отговорни за пътната безопасност, предава БНР.

Заради това Агенция „Пътна инфраструктура“, МВР и Националното тол управление получиха едноседмичен срок, за да уеднаквят действията си и да създадат единни правила за реакция при рискови пътни условия.

Според анализ на участниците в срещата – представители на няколко ресорни министерства и държавни агенции – навременната намеса при критични ситуации се спъва от липсата на автоматизиран обмен на данни между системите на отделните звена, както и от неясните механизми за координация в реално време.

В рамките на следващите седем дни шефовете на дежурните центрове на АПИ, МВР и тол управлението трябва да направят пълен опис на информацията, с която разполагат, да синхронизират каналите си за връзка и да разпределят точни отговорности. Специален фокус ще бъде поставен върху превенцията при влошена метеорологична обстановка – мъгли, обилен снеговалеж и ураганен вятър.

Основната цел на реформата е институциите да действат изпреварващо, преди да се стигне до катастрофи, вместо да чакат сигнали на спешния телефон 112. За да няма административно забавяне, се предвижда дежурните екипи да получат по-широки оперативни правомощия за самостоятелни решения и бърза организация на терен.

До края на идната седмица отговорните ведомства трябва да представят готови предложения за автоматично споделяне на данни, стандартизирани протоколи за реакция и прецизно разпределение на задачите между институциите.

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