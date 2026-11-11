АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

"Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя техническо задание за проектиране и изграждане на интелигентна система за управление на трафика по автомагистралите".

Това съобщи регионалният министър арх. Иван Шишков пред депутатите, ден след тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“ във вторник. По думите му проектът вече е заложен в проектобюджета, внесен още преди трагичния инцидент. Шишков припомни, че първите стъпки за изграждането на подобни интелигентни транспортни системи са предприети още в края на 2016 г. по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ⁨2014–2020⁩ г. Тогава са сключени договори за над 7 млн. лева, но предвидените системи така и не са завършени.

Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров уточни, че прекратената през 2026 г. процедура е била свързана с изграждането на контролен център, който да надгради действащия Национален координационен център.

При новото възлагане се предвижда обединяване на управлението на интелигентните транспортни системи по магистралите, електронните информационни табла с променливо съдържание и системите за контрол в тунелите.

Идеята е отделните системи да обменят информация помежду си и да позволяват по-бърза и координирана реакция при пътни инциденти, без да се налага толкова голяма ръчна намеса.

По време на изслушването депутати от ГЕРБ-СДС поставиха и въпроса за забавените плащания към пътностроителните фирми.

Регионалният министър заяви, че през 2024 и 2025 г. са извършени и приети ремонтни дейности, за които обаче не са били предвидени средства в бюджета на АПИ. В резултат на това пътните компании все още очакват дължимите им плащания.

Заседанието на комисията започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Арх. Иван Шишков изрази съболезнования към близките на жертвите.