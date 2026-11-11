Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

Техническият директор на националния отбор Кирил Котев разкри очакванията си за последните два мача от Лигата на нациите срещу Исландия в Пловдив на 13 ноември и срещу Естония в Талин на 16 ноември. Бившият защитник сподели, че се надява тимът да използва натрупаната позитивната енергия след успеха над Люксембург.

Националният отбор ще почете с черни ленти загиналите на АМ „Тракия“

„На първо място искам да изкажа най-искрени съболезнования към близките и семействата на жертвите на вчерашната ужасна трагедия на АМ „Тракия“, както и да пожелая бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Колкото до предстоящите две срещи от Лигата на нациите, искаме да използваме позитивната инерция, натрупана след победата над Люксембург, за да завършим настоящата кампания по възможно най-добрия начин“, каза Котев в интервю за БТА.

Бившият бранител на Локомотив Пловдив и ЦСКА коментира и присъствието на редица млади играчи, които бяха повикани от селекционера Атанас Рибарски.

„Виждате, че четирима футболисти, които играха за младежкия национален отбор миналия месец, бяха извикани в мъжкия състав сега. Става дума за Пламен Андреев, Росен Божинов, Симеон Шишков и Георги Лазаров. И четиримата бяха част от успеха над Португалия U21. Надявам се да разгърнат своя потенциал и в предстоящите два мача на мъжкия тим”, добави Котев.

Преди началото на последните два мача „лъвовете“ са с 4 точки, на 2 след втория Естония и на 4-и след Исландия, която е на върха в класирането.