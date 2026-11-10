Дебютант в националния отбор с наказание

Интересен казус има при един от дебютантите в националния тим. Става дума за Симеон Шишков, който се възползва по отличен начин от правилото за български футболист до 23 години и захапа сериозно в Лудогорец. Неговата повиквателна от временния селекционер Атанас Рибарски идва напълно заслужено, с оглед на изявите му от началото на сезона – 12 мача и 2 асистенции. Но се оказва, че младокът е наказан.

Причината – червен картон, който той получи при загубата на младежкия национален тим от Шотландия в Пазарджик. В този мач Шишков получи директен червен картон, като е наказан за един мач. Това означава, че младокът няма да бъде на разположение на Атанас Рибарски за домакинството на Исландия. Там временният селекционер ще разчита или на Димитър Велковски, или на Християн Петров. Симеон Шишков ще бъде наличен за гостуването в Естония, което е на 16 февруари, пише "Мач Телеграф".

Имало е вариант левият защитник на Лудогорец да бъде наказан за повече от един мач заради директния червен картон. Ако това се беше случило, той нямаше да бъде повикан сега, а евентуално от новия селекционер през март 2027 г. Санкцията от само един двубой обаче му дава възможност да постигне мечтата на всеки футболист – да играе за националния отбор на родината си.