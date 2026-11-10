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Неделев увеличава натоварванията

Неделев увеличава натоварванията

Надеждите са халфът да бъде готов за пролетния полусезон на първенството

Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев увеличава натоварванията. Халфът се възстановява от тежка контузия в коляното. 33-годишният полузащитник продължава рехабилитацията си, като работи във фитнеса и изпълнява бегови упражнения под ръководството на кондиционен треньор.

Неделев скъса кръстни връзки на 3 мач в дербито с Локомотив Пловдив, загубено с 0:2 от неговия отбор. 

На „Колежа“ се надяват капитанът да се завърне в игра през пролетния полусезон и да помогне на „канарчетата“ в борбата за място в европейските клубни турнири.

В същото време треньорският щаб на "канарчетата" умува за провеждането на контрола по време на паузата в шампионата.

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