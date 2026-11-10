Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев увеличава натоварванията. Халфът се възстановява от тежка контузия в коляното. 33-годишният полузащитник продължава рехабилитацията си, като работи във фитнеса и изпълнява бегови упражнения под ръководството на кондиционен треньор.

Неделев скъса кръстни връзки на 3 мач в дербито с Локомотив Пловдив, загубено с 0:2 от неговия отбор.

На „Колежа“ се надяват капитанът да се завърне в игра през пролетния полусезон и да помогне на „канарчетата“ в борбата за място в европейските клубни турнири.

В същото време треньорският щаб на "канарчетата" умува за провеждането на контрола по време на паузата в шампионата.