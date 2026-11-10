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Седем пострадали от верижната катастрофа с 50 коли на "Тракия" са в болницата в Ямбол

Седем пострадали от верижната катастрофа с 50 коли на "Тракия" са в болницата в Ямбол
Снимка: БТА

Те са с тежки политравми, уточни д-р Валентин Вълчев

Седем пострадали са транспортирани до шокова зала на болницата в Ямбол. Те са с тежки политравми, в тежко състояние, заяви зам.-директорът на Ямболската болница д-р Валентин Вълчев пред Нова телевизия. 

Всички налични екипи са на терен в Спешното отделение, каза той. Това са екипите на Реанимация, Хирургия и Травматология. Пациентите с нужда от неврохирургична помощ са насочени към други болници, обясни д-р Вълчев.

По четири линейки от Ямбол, Стара Загора и Бургас са били насочени към мястото на катастрофата. 

В района на инцидента има тежка мъгла, което допълнително затруднява транспорта до там.

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