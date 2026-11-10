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Над 500 служители на публична длъжност са свързани с фирми, получавали обществени поръчки

Над 500 служители на публична длъжност са свързани с фирми, получавали обществени поръчки
Снимка: БТА

Това са най-често общински съветници, уточни той

"Над 500 служители на публична длъжност са свързани с фирми, получавали обществени поръчки. Това не е незаконно, но показва къде и как са вървели парите. Не е незаконно, но е неморално", каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред БНТ.

За платформата СИГМА той обясни, че целта е да заложат на принипите на прозрачност и коректност и за своето правителство, и за следващите. В тази платформа се показват обществените поръчки и участието на общински служители във фирми, които имат участие в обществени поръчки.

Това са най-често общински съветници, които нямат законова пречка да притежават фирми. Но за мен не е морално голяма част от парите на общината, в която участват в управлението, да отиват във фирми, свързани с тях. Това е само част от информацията, която ще представим в следващата версия на „Сигма“. Вече започнахме работа и по третата версия, която ще бъде насочена към контрола върху самото възлагане на обществените поръчки. Целта е да не се допуска възложител да фаворизира определена фирма или изпълнител и така да се ограничи възможността за манипулиране на процедурите“, обясни Василев.

Министърът подчерта, че „Сигма“ не трябва да бъде инструмент за политически натиск, а механизъм за прозрачност, който да остане в сила независимо от това кой управлява страната.

 „Именно това е задачата, която ми е възложил премиерът. Разработваме „Сигма“, за да създадем механизъм за контрол не само върху работата на нашето правителство, но и върху всяко следващо. Искаме да заложим механизми за прозрачност и отчетност, които няма да позволят нито на това, нито на следващите правителства да злоупотребяват с обществените поръчки. Това е смисълът на платформата.“

Той уточни, че публикуването на информация за свързани лица и фирми само по себе си не означава нарушение на закона.

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