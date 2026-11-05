Сметната палата прилага изкуствен интелект при проверка на обществени поръчки

Сметната палата започва да прилага изкуствен интелект при проверка на обществени поръчки в одитите от Годишна одитна програма за 2027 г., информират от палатата.

Проектът ОДИС за интеграция на изкуствен интелект в одитния процес е съвместна инициатива между Сметната палата и Института за научни изследвания в областта на компютърните науки (INSAIТ) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Първият модул от него - ОДИС ЗОП, е свързан с проверката за законосъобразност на обществени поръчки.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев и изпълнителният директор на ИНСАИТ Борислав Петров подписаха днес Споразумение за сътрудничество в областта на изкуствения интелект.

„Сметната палата прави важна стъпка към модернизацията на одитния процес. Времето за проверка на всяка обществена поръчка, което обикновено е от два дни до над една седмица в зависимост от обхвата и сложността й, ще се намали наполовина с използването на системата с изкуствен интелект. Спестяването на време от рутинни задачи ще даде възможност на одиторите да се съсредоточат върху по-сложни казуси и да обработват по-голям брой одити“, отбеляза Димитър Главчев. Той посочи още, че проектът ОДИС ще подпомага одитната дейност само чрез предложения и автоматизации, но анализите, изводите и заключенията ще бъдат изцяло и единствено само на одиторите.

„Искаме да развием технология, която помага не само на одиторите в Сметната палата, но и да е модел за държавната администрация. Много институции искат да им разработим AI продукти, които да им помагат в тяхната дейност. Българската Сметна палата и ИНСАИТ даваме пример, дори и на Европа, как се развива такъв такъв модел“, каза изпълнителният директор на ИНСАИТ Борислав Петров.

Споразумението има за цел проучване на възможности за иновации и приложни разработки на базата на изкуствен интелект, които могат да подпомогнат дейността на Сметната палата във всички аспекти на одитния процес, отбелязват от одитната институция. Сътрудничеството ще включва консултации за проучване на проекти и технически решения, разработване на експериментални софтуерни системи, създаване или адаптиране на модели на изкуствен интелект за нуждите на Сметната палата, както и обучения за използване на пилотни решения.

Модулът ОДИС ЗОП, който предстои да се прилага активно от 2027 г., е тестван успешно в реална среда. Решението е проектирано като специализиран, професионален AI асистент за одитори, базиран на българския модел BgGPT. Асистентът самостоятелно извлича информация за процедурите от Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която обхваща основни параметри, изисквания и образци, договори, данни за участниците и всякаква друга публична информация. В системата е интегрирана всяка нова промяна в Закона за обществени поръчки и правилника към него. AI асистентът подпомага на одитора с автоматизирано обработване на голямото количество първоначални данни за всяка поръчка за нуждите на одита, като генерира предложения по одитни въпроси, придружени с обосновка и препратка към верификация. Одиторът извършва проверка на предоставената информация и при необходимост включва допълнителни одитни доказателства под формата на документи, като запазва пълен контрол над процеса, обясняват от Сметната палата.

Системата търси също така евентуални несъответствия и отклонения от правната рамка. Единствено обаче одиторската преценка и анализи определят дали откритите несъответствия действително са нарушения.

От палатата посочват още, че е осигурена пълна защита на информацията и целия процес на работа, като в изолирана от външен достъп среда (интернет) се съхраняват одиторските документи, контролни листове и справки, както и констатации, изводи и заключения по време на одита.

Предстои да бъде извършено поетапно обучение на всички одитори в Сметната палата, които контролират законосъобразността на възлагането на обществените поръчки като то започва от следващата седмица.

Предвижда се като следващ етап проектът да бъде надграден с още функционалности за подпомагане на работата на Сметната палата - обработка на големи масиви от данни и документи, финансови одити, подпомагане на стратегическото и годишно планиране и други.

Изкуственият интелект ще бъде сред ключовите инструменти, с които Сметната палата ще повишава ефективността на публичния одит и ще подпомага откриването на нарушения и рискове при управлението на публичните средства, каза председателят на палатата Димитър Главчев по време на Годишната среща на председателите на върховните одитни институции на страните членки на Организация за икономическо сътрудничество и развитие в края на май в Париж, съобщиха тогава от одитната институция. Пред участниците във форума Главчев представи разработвания за Сметната палата AI продукт ОДИС, базиран на третата версия на BgGPT - българския голям езиков модел на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, припомня БТА.