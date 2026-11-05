AI влиза в проверките на обществените поръчки на Сметната палата

Сметната палата ще използва изкуствен интелект при проверките за законосъобразност на обществените поръчки от 2027 г. Системата вече е тествана в реална среда и ще се прилага при одитите от годишната програма на институцията.

Модулът „ОДИС ЗОП“ е разработен съвместно с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Председателят на Сметната палата Димитър Главчев и изпълнителният директор на INSAIT Борислав Петров подписаха споразумение за сътрудничество, което предвижда разработване на още инструменти, консултации и обучения.

По думите на Главчев сега проверката на една обществена поръчка отнема между два дни и повече от седмица в зависимост от обхвата и сложността ѝ. Очаква се системата да намали това време наполовина, като поеме част от рутинната работа и даде възможност на одиторите да проверяват повече поръчки и да се съсредоточат върху сложните случаи.

Асистентът използва българския модел BgGPT и автоматично извлича публични данни за процедурите, участниците и договорите от електронната система за обществени поръчки. Той може да сравнява версии на документи, да извлича данни от сканирани файлове и да предлага аргументирани отговори на одитни въпроси с препратки към източниците.

Системата ще посочва възможни несъответствия, а одиторите ще проверяват данните и ще решават дали има нарушение. Одитните документи, справки и заключения ще се съхраняват в изолирана среда без достъп до интернет.

Обучението на одиторите, които проверяват обществените поръчки, започва следващата седмица. На следващия етап се предвижда ОДИС да подпомага и финансовите одити, обработката на големи обеми документи и планирането на дейността на Сметната палата.