AI влиза в проверките на обществените поръчки на Сметната палата
Стартират от догодина, Сметната палата очаква новата система да съкрати наполовина времето за проверка на една поръчка
Сметната палата ще използва изкуствен интелект при проверките за законосъобразност на обществените поръчки от 2027 г. Системата вече е тествана в реална среда и ще се прилага при одитите от годишната програма на институцията.
Модулът „ОДИС ЗОП“ е разработен съвместно с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Председателят на Сметната палата Димитър Главчев и изпълнителният директор на INSAIT Борислав Петров подписаха споразумение за сътрудничество, което предвижда разработване на още инструменти, консултации и обучения.
По думите на Главчев сега проверката на една обществена поръчка отнема между два дни и повече от седмица в зависимост от обхвата и сложността ѝ. Очаква се системата да намали това време наполовина, като поеме част от рутинната работа и даде възможност на одиторите да проверяват повече поръчки и да се съсредоточат върху сложните случаи.
Асистентът използва българския модел BgGPT и автоматично извлича публични данни за процедурите, участниците и договорите от електронната система за обществени поръчки. Той може да сравнява версии на документи, да извлича данни от сканирани файлове и да предлага аргументирани отговори на одитни въпроси с препратки към източниците.
Системата ще посочва възможни несъответствия, а одиторите ще проверяват данните и ще решават дали има нарушение. Одитните документи, справки и заключения ще се съхраняват в изолирана среда без достъп до интернет.
Обучението на одиторите, които проверяват обществените поръчки, започва следващата седмица. На следващия етап се предвижда ОДИС да подпомага и финансовите одити, обработката на големи обеми документи и планирането на дейността на Сметната палата.