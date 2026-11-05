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Доживотен затвор за двама мъже за убийството на работник във ферма край Перник

Доживотен затвор за двама мъже за убийството на работник във ферма край Перник

Съдът призна подсъдимите за виновни за убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост

Окръжният съд в Перник осъди на доживотен затвор двама мъже на 69 и 50 години за убийството на работник в животновъдно стопанство в село Богданов дол. Двамата трябва да изтърпят наказанията си при първоначален специален режим, съобщиха от Окръжната прокуратура в Перник.

По делото е установено, че 69-годишният С.С. е собственик на стопанството, а 50-годишният Л.М. често му помагал. През 2024 г. във фермата започнал да работи и Д.Г. срещу подслон и храна. Той извеждал кравите на паша сутрин, прибирал ги вечер и се грижел за извеждането на овцете.

На 25 юни 2025 г. собственикът установил, че една от кравите е избягала и се разхожда из селото. Той наредил на Д.Г. да я прибере и да напазарува. Работникът не изпълнил задачите и няколко часа по-късно се върнал във фермата във видимо нетрезво състояние.

Между него и двамата подсъдими избухнал спор, който прераснал в побой. С.С. и Л.М. нанесли на работника множество удари по главата и тялото с маркуч, юмруци и ритници.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

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