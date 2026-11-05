Доживотен затвор за двама мъже за убийството на работник във ферма край Перник

Окръжният съд в Перник осъди на доживотен затвор двама мъже на 69 и 50 години за убийството на работник в животновъдно стопанство в село Богданов дол. Двамата трябва да изтърпят наказанията си при първоначален специален режим, съобщиха от Окръжната прокуратура в Перник.

По делото е установено, че 69-годишният С.С. е собственик на стопанството, а 50-годишният Л.М. често му помагал. През 2024 г. във фермата започнал да работи и Д.Г. срещу подслон и храна. Той извеждал кравите на паша сутрин, прибирал ги вечер и се грижел за извеждането на овцете.

На 25 юни 2025 г. собственикът установил, че една от кравите е избягала и се разхожда из селото. Той наредил на Д.Г. да я прибере и да напазарува. Работникът не изпълнил задачите и няколко часа по-късно се върнал във фермата във видимо нетрезво състояние.

Между него и двамата подсъдими избухнал спор, който прераснал в побой. С.С. и Л.М. нанесли на работника множество удари по главата и тялото с маркуч, юмруци и ритници.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.