Двама души пострадаха при сблъсък между кола и трамвай в София

Двама души са ранени при сблъсък между лек автомобил и трамвай на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Уилям Гладстон“ в София, съобщиха за БТА от СДВР.

Пострадалите са пътникът и водачът на автомобила, които са откарани за преглед.

Сигналът за катастрофата е подаден около 12:15 ч. Според първоначалната информация шофьорът на джипа „Мерцедес“ е предприел обратен завой, когато трамвай по линия 27 го е ударил странично.

Заради произшествието движението в района е било затруднено, а трамваите са възобновили движението си в 13:00 ч., по данни на Центъра за градска мобилност.

Източник:Facebook/КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ