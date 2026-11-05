Новини
Търси
Подкаст
Общество

Един глас не достигна на София за домакинство на олимпийски квалификации по скейтборд

Един глас не достигна на София за домакинство на олимпийски квалификации по скейтборд
БТА

Столичният общински съвет отхвърли предложението за три международни състезания на стойност до 9,6 млн. евро

Само един глас не достигна в Столичния общински съвет (СОС), за да бъде одобрено кандидатстването на София за домакинство на две олимпийски квалификации и едно състезание от Световната купа по скейтборд.

Предложението предвиждаше инвестиция до 9,6 млн. евро за правата за провеждане на трите събития. Докладът получи 30 гласа "за" при необходими 31, 16 съветници гласуваха "против", а шестима се въздържаха.

Планът включваше олимпийски квалификации през есента на 2027 г. и пролетта на 2028 г., както и състезание от Световната купа през 2029 г.

След гласуването кметът Васил Терзиев изрази разочарование от решението, като го определи като недалновидно. Според него международните състезания биха привлекли туристи, инвестиции и приходи за местния бизнес.

Кметът подчерта, че проектът е предвиждал изграждането на сертифицирано съоръжение, което да остане в София и да се използва за подготовка на спортисти. Били са планирани и инициативи за насърчаване на скейтборда сред учениците.

Според общинския съветник Димитър Петров очакваният икономически ефект от трите състезания е бил 45 млн. евро, включително 70 000 допълнителни нощувки и медийно отразяване, оценено на 7,7 млн. евро.

От "Спаси София" обаче се противопоставиха на предложението. Лидерът на партията Борис Бонев заяви, че столицата има сериозен недостиг на спортна инфраструктура и че средствата трябва да бъдат насочени към изграждането на достъпни съоръжения за децата.

Според него домакинството на международните състезания е било насочено повече към публичния имидж на общината, отколкото към развитието на масовия спорт.

Бонев обяви, че на следващото заседание на СОС "Спаси София" ще предложи финансиране за изграждането на пет скейтпарка в столицата. Той покани кмета Васил Терзиев да подкрепи инициативата като съвносител.

Още по темата

София плаща десетки милиони за три турнира по скейтборд

София плаща десетки милиони за три турнира по скейтборд

Над 80 доклада разглежда СОС: Помощ за евакуирани семейства, нови камери и олимпийски квалификации в София

Над 80 доклада разглежда СОС: Помощ за евакуирани семейства, нови камери и олимпийски квалификации в София

СОС прие бюджета на столицата - 300 млн. евро са предвидени за инвестиции

СОС прие бюджета на столицата - 300 млн. евро са предвидени за инвестиции

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“

Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“

"Метрополитен" за ТАРАЛЕЖ: Димът на станция "НДК" е в следствие на техническа неизправност

"Метрополитен" за ТАРАЛЕЖ: Димът на станция "НДК" е в следствие на техническа неизправност

Двама души пострадаха при сблъсък между кола и трамвай в София

Двама души пострадаха при сблъсък между кола и трамвай в София

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

Жители на „Драгалевци“ и „Княжево“ излязоха на протест срещу замяна на имоти

Жители на „Драгалевци“ и „Княжево“ излязоха на протест срещу замяна на имоти

Водещи

Половин милиард долара на вятъра: Парите на Мъск не успяха да купят победата на Тръмп

Половин милиард долара на вятъра: Парите на Мъск не успяха да купят победата на Тръмп

  • Преди 1 минута
Марта Кос: Институционалната безизходица в Косово забави реформите за ЕС

Марта Кос: Институционалната безизходица в Косово забави реформите за ЕС

  • Преди 3 минути
Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

  • Преди 11 минути
DARA отново на сцената на „Евровизия“ – този път в Банкок

DARA отново на сцената на „Евровизия“ – този път в Банкок

  • Преди 14 минути
Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“

Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

  • Преди 22 минути
"Метрополитен" за ТАРАЛЕЖ: Димът на станция "НДК" е в следствие на техническа неизправност

"Метрополитен" за ТАРАЛЕЖ: Димът на станция "НДК" е в следствие на техническа неизправност

  • Преди 26 минути
Белградският университет алармира за тайно наблюдение от сръбската служба за сигурност

Белградският университет алармира за тайно наблюдение от сръбската служба за сигурност

  • Преди 37 минути
Франция пред историческа стачка: Очакват до 700 000 души по улиците

Франция пред историческа стачка: Очакват до 700 000 души по улиците

  • Преди 38 минути
Двама души пострадаха при сблъсък между кола и трамвай в София

Двама души пострадаха при сблъсък между кола и трамвай в София

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

  • Преди 41 минути
30 г. след разстрела на Луканов в Общината преименуват улица "Латинка", на която той беше застрелян

30 г. след разстрела на Луканов в Общината преименуват улица "Латинка", на която той беше застрелян

  • Преди 42 минути
Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

  • Преди 49 минути
Жители на „Драгалевци“ и „Княжево“ излязоха на протест срещу замяна на имоти

Жители на „Драгалевци“ и „Княжево“ излязоха на протест срещу замяна на имоти

Един глас не достигна на София за домакинство на олимпийски квалификации по скейтборд

Един глас не достигна на София за домакинство на олимпийски квалификации по скейтборд