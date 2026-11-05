Един глас не достигна на София за домакинство на олимпийски квалификации по скейтборд

Само един глас не достигна в Столичния общински съвет (СОС), за да бъде одобрено кандидатстването на София за домакинство на две олимпийски квалификации и едно състезание от Световната купа по скейтборд.

Предложението предвиждаше инвестиция до 9,6 млн. евро за правата за провеждане на трите събития. Докладът получи 30 гласа "за" при необходими 31, 16 съветници гласуваха "против", а шестима се въздържаха.

Планът включваше олимпийски квалификации през есента на 2027 г. и пролетта на 2028 г., както и състезание от Световната купа през 2029 г.

След гласуването кметът Васил Терзиев изрази разочарование от решението, като го определи като недалновидно. Според него международните състезания биха привлекли туристи, инвестиции и приходи за местния бизнес.

Кметът подчерта, че проектът е предвиждал изграждането на сертифицирано съоръжение, което да остане в София и да се използва за подготовка на спортисти. Били са планирани и инициативи за насърчаване на скейтборда сред учениците.

Според общинския съветник Димитър Петров очакваният икономически ефект от трите състезания е бил 45 млн. евро, включително 70 000 допълнителни нощувки и медийно отразяване, оценено на 7,7 млн. евро.

От "Спаси София" обаче се противопоставиха на предложението. Лидерът на партията Борис Бонев заяви, че столицата има сериозен недостиг на спортна инфраструктура и че средствата трябва да бъдат насочени към изграждането на достъпни съоръжения за децата.

Според него домакинството на международните състезания е било насочено повече към публичния имидж на общината, отколкото към развитието на масовия спорт.

Бонев обяви, че на следващото заседание на СОС "Спаси София" ще предложи финансиране за изграждането на пет скейтпарка в столицата. Той покани кмета Васил Терзиев да подкрепи инициативата като съвносител.