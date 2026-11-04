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София плаща десетки милиони за три турнира по скейтборд

София плаща десетки милиони за три турнира по скейтборд
БТА

Решението трябва да бъде взето на заседанието на Столичен общински съвет (СОС) на 5 ноември

Кметът на София Васил Терзиев е предложил столицата да бъде домакин на три турнира по скейтборд в следващите три години, съобщават колегите от. Решението трябва да бъде взето на заседанието на Столичен общински съвет (СОС) на 5 ноември. Докладът предвижда София да кандидатства пред международната федерация (World Skate) за домакинство на две олимпийски квалификации за Лос Анджелис 2028 (есента на 2027-а и пролетта на 2028-а) и турнир за Световната купа през 2029 година.

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Предвидено е София да внесе €9.6 млн. такса за домакинство (по €3.2 млн. средно на турнир), пишат колегите от segabg. Но изискванията на World Skate предвиждат още множество разходи в рамките на осем дни: за инфраструктура, техническо оборудване, медицинско осигуряване, охрана, логистика и медийно отразяване. Те вероятно ще доведат до удвояване на сумата, която София трябва да плати.

Срещу тези заложени милиони, в доклада на кмета Терзиев се предвижда Столична община да получи права за привличане на собствени спонсори и търговски партньори. Има и „Илюстративен спонсорски сценарий за едно издание", който да донесе спонсорски приходи до 690 000 евро.

Налице е явен дисбаланс между разходи и очакваните приходи. Скейтбордът се радва на огромна популярност в определени части на света (САЩ, Бразилия, Япония, Китай, Австралия), но не и в България и в голяма част от другите европейски държави.

От друга страна, Джиро ди Италия в България изкара само за един етап около 500 000 души по улиците на София. Скейтбордът обаче се провежда само на „състезателно поле" с трибуни. Докато колоезденето е един от най-масовите спортове в България (от разходките, до ходенето на работа с велосипед). Не е ясно колко се интересуват от скейтборд, като се има предвид оскъдният брой площадки в София.

 

 

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