София плаща десетки милиони за три турнира по скейтборд

Кметът на София Васил Терзиев е предложил столицата да бъде домакин на три турнира по скейтборд в следващите три години, съобщават колегите от. Решението трябва да бъде взето на заседанието на Столичен общински съвет (СОС) на 5 ноември. Докладът предвижда София да кандидатства пред международната федерация (World Skate) за домакинство на две олимпийски квалификации за Лос Анджелис 2028 (есента на 2027-а и пролетта на 2028-а) и турнир за Световната купа през 2029 година.

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Предвидено е София да внесе €9.6 млн. такса за домакинство (по €3.2 млн. средно на турнир), пишат колегите от segabg. Но изискванията на World Skate предвиждат още множество разходи в рамките на осем дни: за инфраструктура, техническо оборудване, медицинско осигуряване, охрана, логистика и медийно отразяване. Те вероятно ще доведат до удвояване на сумата, която София трябва да плати.

Срещу тези заложени милиони, в доклада на кмета Терзиев се предвижда Столична община да получи права за привличане на собствени спонсори и търговски партньори. Има и „Илюстративен спонсорски сценарий за едно издание", който да донесе спонсорски приходи до 690 000 евро.

Налице е явен дисбаланс между разходи и очакваните приходи. Скейтбордът се радва на огромна популярност в определени части на света (САЩ, Бразилия, Япония, Китай, Австралия), но не и в България и в голяма част от другите европейски държави.

От друга страна, Джиро ди Италия в България изкара само за един етап около 500 000 души по улиците на София. Скейтбордът обаче се провежда само на „състезателно поле" с трибуни. Докато колоезденето е един от най-масовите спортове в България (от разходките, до ходенето на работа с велосипед). Не е ясно колко се интересуват от скейтборд, като се има предвид оскъдният брой площадки в София.