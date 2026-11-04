От хладилниците в супермаркетите до електроцентралите: докъде може да стигне заплахата от кибератаки?

Предполагаема кибератака срещу хладилни и фризерни системи е засегнала супермаркети в различни европейски държави, поставяйки на дневен ред въпроса за сигурността на устройствата, свързани с интернет. Инцидентът отново насочи вниманието към рисковете, които крият както промишленото оборудване, така и обикновените домакински уреди, съобщава Би Би Си.

Към т.нар. умни устройства спадат не само хладилниците, но и системите за централно отопление, пералните машини и редица други уреди, които могат да бъдат управлявани дистанционно.

Макар интернет свързаността да предлага повече удобства, тя създава и потенциални възможности за злонамерени действия. Всяко устройство, което обменя данни онлайн, може да се превърне в мишена на кибератака. Това обаче не означава, че подобни системи могат лесно да бъдат превзети от хакери. Големите производители обикновено инвестират значителни ресурси в защитата на своите технологии.

Случаи на открити уязвимости в подобни уреди вече е имало. През 2015 г. изследователи демонстрираха как пропуск в сигурността на интелигентен хладилник на Samsung може да позволи прихващане на интернет трафика му.

Към момента обаче няма доказателства, че домакински уреди са били пряка мишена на атаките срещу супермаркетите през ноември.

Кийрън Мартин, бивш ръководител на Националния център за киберсигурност на Великобритания (NCSC), смята, че технологичните компании трябва да поемат по-голяма отговорност за защитата на свързаните устройства.

“Трябва да изискваме много повече от големите технологични компании, за да ни предоставят по-сигурни устройства и продукти още от самото начало”, заяви той.

Мартин препоръчва на потребителите редовно да инсталират актуализации на софтуера и да включват многофакторна автентикация, когато тази възможност е налична.

“Знам, че е досадно, но отнема само няколко секунди”, допълни той.

От април 2024 г. във Великобритания действа законодателство, което задължава производителите на определени потребителски устройства с интернет връзка да спазват минимални стандарти за киберсигурност. Изискванията включват правила за паролите и предоставянето на актуализации за сигурност.

От NCSC съобщиха, че работят с международни партньори и представители на индустрията за изясняване на обстоятелствата около атаките срещу супермаркетите. Засега институцията не разполага с данни за отражение върху Обединеното кралство.

Междувременно специалисти от компанията UK Cyber Defence са установили над 800 интерфейса за управление на хладилни и сградни системи, използвани от британски търговски вериги, които са достъпни през публичния интернет.

Това само по себе си не означава, че системите са компрометирани или могат лесно да бъдат хакнати. Наличието им в интернет обаче увеличава риска от атаки, особено при използване на слаби пароли или наличие на софтуерни уязвимости.

След предишни киберинциденти британското правителство вече е провело разговори с ръководствата на големи търговски вериги за подобряване на устойчивостта им срещу подобни заплахи.

Хелън Дикинсън, изпълнителен директор на Британския консорциум за търговия на дребно, определи киберинцидентите като сериозен проблем за сектора. По думите ѝ компаниите си сътрудничат с NCSC, обменят информация за заплахите и предприемат мерки за укрепване на защитата си.

Последиците от подобни атаки вече са били видими във Великобритания. През май 2025 г. търговските вериги M&S и Co-op станаха обект на ransomware атаки, при които хакери блокират достъпа до информационни системи и изискват откуп. В резултат компаниите изпитаха затруднения с доставките и зареждането на някои от магазините си с пресни продукти.

В дните след инцидентите потребители в различни части на страната сигнализираха за празни рафтове.

Том Хегел, изследовател в компанията за киберсигурност SentinelOne, постави акцент върху необходимостта от по-ясно разпределение на отговорностите за защитата на свързаното оборудване.

“Търговците на дребно трябва да отговорят на въпроса кой носи отговорност за сигурността на това оборудване, а не само кой се грижи за ремонта му”, заяви той.

Според Хегел интернет свързаността прави ежедневните технологии по-удобни, но без адекватна защита може да създаде сериозни проблеми. Той предупреди, че ако хакери получат контрол над определени настройки, дори стандартни функции като размразяването могат да бъдат използвани за нарушаване на работата на оборудването.

“Промяната на една настройка може да унищожи физически наличности, а не просто да прекъсне работата на компютърна система”, посочи експертът.

Заплаха ли са кибератаките и за автомобилите и критичната инфраструктура?

Рисковете не се ограничават до супермаркетите и домакинските уреди. Интернет свързаността все по-често се използва за дистанционно управление на промишлено оборудване, автомобили и системи от критично значение.

Експертът по киберсигурност Кен Мънро припомни демонстрация от 2015 г., при която изследователи успяха дистанционно да проникнат в автомобил Jeep чрез свързаната с интернет мултимедийна система. Случаят доведе до подобрения в защитата на автомобилните технологии.

“За щастие автомобилната индустрия осъзна проблема и предприе мерки за отстраняването му”, коментира Мънро.

Мобилните мрежи също се използват широко за наблюдение и управление на оборудване в електроцентрали и водоснабдителни системи. Това позволява на инженерите да следят процесите и да извършват определени операции от разстояние.

По думите на Мънро британските комунални дружества като цяло поддържат добри стандарти за защита на тези връзки, но ситуацията е различна в отделните държави. Най-сериозни опасения будят по-малките компании с ограничени финансови ресурси, които все още използват по-старо и потенциално уязвимо оборудване.

Оливие Далой, експерт по киберсигурност в Zscaler, също предупреждава, че липсата на подходяща защита може да изложи на риск практически всяко промишлено съоръжение, свързано с интернет. Това включва предприятия от автомобилната индустрия, електроенергийни системи и транспортна инфраструктура.