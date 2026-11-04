Протестът “Не сме съгласни” изчезна от Фейсбук ден преди обявената демонстрация

Обявеният национален протест “Не сме съгласни”, който трябваше да се проведе на 5 ноември от 18:00 часа пред президентството в София, вече не е достъпен като събитие във Фейсбук.

Демонстрацията беше организирана като протест срещу управлението, като в първоначалния призив се настояваше за повече прозрачност, независимост на институциите и политическа отговорност.

“Национален протест за сваляне на комунистическата власт! Гласът на гражданите трябва да бъде чут!”, се посочваше в описанието на събитието.

Протестът беше обявен дни след президентските избори на 1 ноември, на които Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха срещу Андрей Гюров и Георги Кандев.

ТАРАЛЕЖ съобщи за планираната демонстрация още на 2 ноември, като публикува информация за мястото, часа и исканията на организаторите. Впоследствие новината беше разпространена и от други медии.

В призива се поставяха въпроси за независимостта на държавните институции, политическата отговорност за взетите решения и възможностите за граждански контрол.

“Колко още въпроси ще останат без отговор? Колко още решения ще се вземат без достатъчна прозрачност и обществена отчетност?”, питаха организаторите.

Към момента не е изяснено дали събитието е отменено по решение на организаторите, или е премахнато от платформата по друга причина.

Липсва и потвърдена информация дали протестът ще се проведе на предварително обявените място и час.