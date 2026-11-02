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Национален протест "Не сме съгласни" срещу властта се организира в София на 5 ноември

Национален протест "Не сме съгласни" срещу властта се организира в София на 5 ноември
ТАРАЛЕЖ

Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа пред сградата на президентството

Национален протест под надслов "Не сме съгласни" се организира в София на 5 ноември, четвъртък, от 18:00 часа. Събитието е обявено във Фейсбук, като сборният пункт е на бул. "Дондуков" 2, пред сградата на президентството.

Организаторите определят демонстрацията като протест срещу властта и настояват за по-голяма прозрачност и обществена отчетност на държавните институции.

"Национален протест за сваляне на комунистическата власт! Гласът на гражданите трябва да бъде чут!", се посочва в описанието на събитието.

Сред основните въпроси, които организаторите поставят, са независимостта на българските институции, политическата отговорност за взетите решения и възможностите гражданите да упражняват демократичен контрол.

"Колко още въпроси ще останат без отговор? Колко още решения ще се вземат без достатъчна прозрачност и обществена отчетност?", питат организаторите.

Демонстрацията е обявена дни след президентските избори на 1 ноември, на които Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха срещу Андрей Гюров и Георги Кандев.

В описанието на събитието се поставя и въпросът какви конкретни действия се очакват от президента и правителството.

"Българските граждани имат право да изискват от институциите отговорност, независимост и действия в защита на обществения интерес", се посочва в призива.

Организаторите подчертават, че свободата на изразяване и правото на мирен протест са основни демократични права.

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