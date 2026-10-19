Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, Лена Бориславова и още 20 общественици призовават за протест срещу политиката на правителството на Румен Радев и президента Илияна Йотова в областта на националната сигурност. Демонстрацията е насрочена за утре, 20 октомври, от 18:30 часа на площад "Независимост" в София.

"Докога ще се правим, че сме в безопасност, госпожо Йотова, господин Радев? Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!", се посочва в разпространения призив.

Инициаторите изразяват тревога от атаките срещу търговски кораби в Черно море, инцидентите с дронове и заплахите за критичната инфраструктура. Според тях българските власти не предприемат достатъчно решителни действия в отговор на рисковете за сигурността.

"Илюзиите не пазят живота. Мълчанието не е стратегия. А отказът да назовеш заплахата не я прави по-малко реална", заявяват организаторите.

Те настояват България да разполага с реални способности за отбрана, а управлението да работи по-тясно със съюзниците от Европейския съюз и НАТО.

В обръщението се отправят критики и към липсата на ясна държавна политика в областта на отбраната, здравеопазването, образованието и геополитическата ориентация на страната.

"Нямаме повече време да чакаме президентът и правителството да осъзнаят отговорността си. Залогът е нашата сигурност - домовете ни, децата ни, икономиката и бъдещето на България", пишат подписалите декларацията.

Сред тях са още бившият министър на околната среда Борислав Сандов, икономистът Евгени Кънев, анализаторът Илиян Василев, Методи Андреев, Иван Калчев, Пламен Даракчиев и Цветозар Томов.

"Мирът е цел. Отбраната е наш дълг. Бездействието не е опция!", завършва призивът за протеста.

Организаторите призовават гражданите да се съберат на площад "Независимост" в столицата на 20 октомври от 18:30 часа, за да заявят позицията си относно политиката на управляващите и сигурността на България.