Около 200 хиляди евро струва на страната ни операцията по теглене на буксир на кораба „Челси 3“. България може да си върне средствата от застраховки и предявени искове от корабособственика, както и да направи независимо разследване за атаката с дронове по моторния търговски кораб, съобщи Нова телевизия.

На плавателния съд не са открити боеприпаси, няма и радиация, сочат първите огледи. От днес продължават и следствените действия по назначените експертизи от военна прокуратура и търсенето на доказателства за източника на атаката.

Корабът беше изтеглен до Бургас с буксир след сложна и рискована операция в морето. При огледа са установени сериозни повреди на три места по корпуса. „Корабът е тежко ударен на три места. Има сериозни пробойни в предната лява част, почти в средата на десния борд и в кърмата, където са нанесени повреди, оставили го без управление“, заяви пред Нова телевизия директорът на Дирекция "Морска администрация – Бургас" капитан далечно плаване инж. Живко Петров.

Въпреки пораженията, плавателният съд е стабилен и към момента няма опасност от потъване или замърсяване на морската среда. Корабът е позициониран на пристанище Бургас, а достъпът до него е ограничен заради следствените действия, уточни Петров.

През почивните дни са извършени огледи от сапьорска група, водолази и представители на военното разузнаване. Проверена е и подводната част на корпуса, тъй като повредите обхващат както участъци над водата, така и подводни зони. Извършени са и проверки за евентуално наличие на боеприпаси.

„Истински късмет е, че корабът не е потънал, а е останал на вода“, коментира Петров. По думите му плавателният съд е бил празен към момента на огледа. Той превозвал зърно и, доколкото е известно, трябвало да отплава за следващ товар от същата стока.

Разследващите търсят следи от дроновете, поразили кораба „Челси-3“ в Черно море. След като тежко повреденият плавателен съд беше изтеглен до пристанището в Бургас, специализираните служби вече търсят отговори за обстоятелствата около нападението. Предстои да се изясни и дали корабът ще може отново да плава.

По информация на БНТ днес огледите са под надзора на Военно-окръжна прокуратура София, като се работи координирано и със специализирания отряд за борба с тероризма към МВР. Огледите са започнали още вчера.

Наблюдаващият прокурор майор Кирил Пейчинов каза за БНТ, че предстои пред съдия да бъде разпитан и 15-членния екипаж на „Челси-3“.

Събират се и доказателства, на които след това ще бъдат назначени експертизи, за да може да се направи опит да се уточни произхода и вида на взривното вещество.

Кап. Живко Петров, директор на Морска администрация – Бургас заяви: „Търсят някаква част, която при взрива е влязла вътре в трюма и е потънала на дъното на трюма и затова оглеждат. И вече най-вероятно обследват субстанции взривни. Не съм специалист, но обикновено търсят химически вещества, за да установят вида на взрива и всякакви други подобни. Съдбата на „Челси-3“ ще я реши корабособтвеникът, след като приключат специализираните органи. По моя преценка корабът трябва да бъде ремонтиран, най вероятно в български завод - дали тук в Бургас или във Варна, ще реши корабособтвеникът, тъй като дълги провлачвания в това състояние, аз лично не бих ги правил."

Той припомни, че пораженията по кораба „Челси-3“ са значителни. Той е с три пробойни – две в левия и десния борд в товарния отсек и една в кармата, където се намира отделението за машините, управляващи кораба, поради което е останал без управление.