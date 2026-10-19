Моторният кораб „Челси 3“, който беше поразен от три дрона в Черно море, остава на пристанище Бургас, където продължават огледите и предстои извършването на същинските експертизи. До момента няма категорични данни за произхода на безпилотните летателни апарати и за това кой е извършил атаката. 