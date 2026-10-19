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Джип блъсна жена на пешеходна пътека в Разград, пострадалата е със сериозни травми

Джип блъсна жена на пешеходна пътека в Разград, пострадалата е със сериозни травми

Катастрофата е станала около 10:00 часа на кръстовището между улиците „Княз Борис“ и „Васил Левски“

58-годишна жена е пострадала при пътен инцидент в Разград, след като е била блъсната от джип, докато пресичала на пешеходна пътека. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала около 10:00 часа на кръстовището между улиците „Княз Борис“ и „Васил Левски“.

По първоначална информация 70-годишен шофьор от Разград, управляващ автомобил „Хонда CR-V“, предприел десен завой и ударил пресичащата жена.

Пострадалата е откарана в МБАЛ – Разград, където лекарите са установили счупени ребра и фрактура на тазобедрена кост.

На мястото на произшествието е изпратена оперативно-следствена група, която извършва оглед и изяснява обстоятелствата около инцидента.

От полицията призовават пешеходците към повишено внимание през есенно-зимния сезон, когато мъглата, валежите и намалената видимост увеличават риска от произшествия.

Органите на реда напомнят, че пресичането трябва да става само на обозначените места, като се избягва използването на телефони и други устройства, които могат да отклонят вниманието от пътната обстановка.

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