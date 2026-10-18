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ЕС "осъди категорично" насилието на израелските заселници в Западния бряг

ЕС "осъди категорично" насилието на израелските заселници в Западния бряг
АП/БТА

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби също реагира остро на нападенията, при които пострадаха палестинци и фотожурналистката от „Вашингтон пост“ Хайди Ливайн

Европейският съюз (ЕС) „осъжда категорично“ насилието, извършено от агресивни еврейски заселници на окупирания Западен бряг, насочено включително и срещу европейски дипломати. Това обяви днес говорител на ЕС по външната политика, цитиран от Ройтерс.

Реакцията идва ден след изявлението на белгийския външен министър Максим Прево, който съобщи за отделни нападения от страна на израелски заселници срещу палестинци, европейски дипломати и френски кмет на Западния бряг.

„Отбелязваме с одобрение изявленията на няколко израелски представители, които осъдиха атаките, но очакваме пълна отговорност, както и ефективни мерки за предотвратяване на по-нататъшни актове на насилие и агресивно тормозене срещу палестинци, включително по време на текущия сезон на събиране реколтата от маслини, както и срещу журналисти“, заяви говорителят на ЕС.

Агенция ДПА припомня, че вчера група еврейски заселници е нападнала автомобили с европейски дипломати. Военният кореспондент Дорон Кадош уточни в социалната мрежа Х, че потърпевши са били представители на Франция, Белгия и Полша. Според свидетелски разкази, седмина маскирани мъже са блокирали с джиповете си дипломатическа кола, счупили са прозореца ѝ и са изискали идентификация от пътуващите. Видеозапис показва дипломат, затиснат на земята.

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби също реагира остро на нападенията, при които пострадаха палестинци и фотожурналистката от „Вашингтон пост“ Хайди Ливайн. Той определи инцидента като „отвратителен терористичен акт, извършен от маскирани страхливци“, съобщи Асошиейтед прес. В своя публикация в Х американският посланик настоя за „пълно разследване, арест и наказателно преследване с цялата строгост на закона на всеки, който е участвал в това“.

Журналистката Хайди Ливайн бе сериозно ранена при атаката близо до село Абу Фала. Според информация на нейния вестник, тя е била съборена, ритана многократно, а телефонът и камерата ѝ са били отнети. „Вашингтон пост“ съобщи, че тя има счупено ребро, четири счупени прешлена и множество порезни рани, като е преминала лечение в болници в Рамала и Израел.

Нападението срещу Ливайн се случи в петък в село Абу Фалах, а израелската полиция вече разследва и съботната атака срещу дипломатите в село Тайбе. Насилието от страна на заселници отбелязва сериозен ръст през тази година, достигайки нови върхови стойности в последните седмици на фона на планираните в Израел избори на 27 октомври.

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