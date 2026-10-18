САЩ настояват Израел да ограничи нападенията на заселници на Западния бряг

Съединените щати настояват Израел да предприеме по-строги мерки срещу нападенията на заселници на окупирания Западен бряг. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио в събота, цитиран от Ройтерс.

"Много сме разтревожени от тези кадри и от това, което виждаме", каза Рубио. "Помолихме израелците и продължаваме да ги молим да предприемат строги мерки срещу подобни прояви."

Изявлението му идва след разпространението на видеозапис, показващ нападение срещу Хайди Левин, американска фотожурналистка от "Вашингтон пост". Тя е сред най-малко двама души, ранени при инцидент в петък, когато израелски заселници нападнали палестински цивилни.

Рубио съобщи, че Държавният департамент е поискал информация за нападението срещу Левин. Пред журналисти, преди да отпътува за Узбекистан, той посочи, че очаква отговор от американското посолство в Йерусалим до неделя.

Междувременно белгийският външен министър съобщи, че на Западния бряг са били нападнати и европейски дипломати, както и френски кмет.

Според израелската правозащитна организация "Йеш Дин" заселници са участвали в най-малко 170 нападения срещу палестинци от 27 септември насам. Периодът съвпада с началото на ежегодната беритба на маслини, когато палестинските земеделци работят в своите маслинови насаждения.