Китай призова Израел да прекрати изграждането на селища на Западния бряг

Китайският външен министър Ван И призова Израел да прекрати изграждането на селища на Западния бряг и да се върне към политическия диалог за уреждане на конфликта. Това съобщи китайското министерство на външните работи в изявление, цитирано от Ройтерс.

Ван И е отправил посланието към израелския президент Ицхак Херцог по време на среща в Азербайджан. Според китайското външно министерство Пекин смята палестинския въпрос за една от най-сериозните исторически несправедливости на настоящия век.

Китайският първи дипломат е определил насърчаването на мира и помирението в Близкия изток като основен принцип на китайската политика в региона.

Пекин подкрепя решението за две държави като път към уреждане на конфликта и настоява за осигуряване на пълен достъп до ивицата Газа, за да се предотврати задълбочаването на хуманитарната криза, посочва Ван И.

Същевременно китайският външен министър е призовал Израел да прекрати и да отмени процеса на изграждане на селища на Западния бряг, който в изявлението е определен като "насилствен".

Ван И е заявил още, че Китай е готов да работи с международната общност за възобновяване на диалога между страните в конфликта и търсене на политическо решение.

Китай отдавна подкрепя палестинската кауза и поддържа близки отношения с Иран, който е сред основните регионални противници на Израел, припомня Ройтерс.