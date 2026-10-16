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Тръмп обяви разговори с Русия и Китай за ядрено разоръжаване

Тръмп обяви разговори с Русия и Китай за ядрено разоръжаване
Снимка: AP/БТА

Американският президент заяви, че Вашингтон обсъжда ограничаването на ядрените арсенали с Москва и Пекин

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ водят разговори с Русия и Китай за ядрено разоръжаване, предаде Ройтерс. По думите му целта е да бъде постигнато ограничаване на ядрените оръжия на трите държави, които разполагат с най-големите арсенали в света.

В интервю за телевизия "Нюзмакс" Тръмп изрази надежда, че Китай ще увеличи ядрения си потенциал до нивото на САЩ в рамките на следващите пет години.

"Всичко това е срамно, защото бих искал да постигнем ядрено разоръжаване, ако е възможно. Но ние всъщност разговаряме с Русия за това, говорим и с Китай за ядрено разоръжаване", заяви Тръмп.

"Нюзмакс" съобщи, че американският президент е обсъждал темата и с китайския лидер Си Дзинпин.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира Русия разполага с най-големия общ запас от ядрени бойни глави, следвана от САЩ и Китай. По брой на ядрените бойни глави, които са на въоръжение, обаче САЩ изпреварват Русия.

Изявлението на Тръмп идва няколко месеца след изтичането на срока на действие на договора за съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия, известен като Нов СТАРТ.

Споразумението беше подписано през 2010 г. и предвиждаше възможност за еднократно удължаване с пет години. 

Всяко следващо удължаване би изисквало решение на изпълнителната власт за доброволно продължаване на ограниченията, заложени в договора, отбелязва Ройтерс.

 

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