Тръмп: Екзекуцията на стрелеца от Форт Худ няма да се излъчва на живо

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че екзекуцията на стрелеца от Форт Худ няма да бъде излъчвана на живо, но най-близките семейства на жертвите ще могат да я изгледат лично, съобщава Ройтерс.

„Мисля, че излъчването на екзекуцията, за да я видят всички, можеше да бъде силен възпиращ фактор за света, който да стане свидетел как Америка се справя с терористите и ИЗМЕТТА като Хасан, но много много добри и добронамерени хора биха предпочели да не го гледат как умира чрез стрийминг или чрез каквото и да е друго визуално устройство“, написа Тръмп.

„Той ще умре, както е планирано, чрез разстрел, но това събитие няма да бъде излъчвано. Въпреки това, екзекуцията може да бъде наблюдавана лично от най-близките семейства на жертвите, ако те решат така. Те заслужават да станат свидетели на ПРАВОСЪДИЕТО!“

Някои от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, както и религиозни лидери и международни наблюдатели, изразиха съмнения относно плана на Пентагона да излъчва на живо екзекуцията на Нидал Хасан на 3 декември. Скорошни проучвания също показаха, че мнозинството от американците са против излъчването на живо.

Хасан, бивш психиатър от армията на САЩ, беше признат за виновен във военен процес за фаталния разстрел на 13 души във Форт Худ, Тексас, през 2009 г.