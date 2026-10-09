Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не коментира публично намерението на Пентагона да излъчи на живо екзекуцията на бившия военен психиатър Нидал Хасан, който уби 13 души във военната база "Форт Худ" през 2009 г., съобщи Ройтерс.

По време на проява в Белия дом Тръмп заяви, че Хасан ще бъде екзекутиран чрез разстрел. Президентът обаче не даде коментар за плана за пряко излъчване, обявен предишната вечер от министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Тръмп вече е одобрил изпълнението на смъртната присъда. В сряда, по време на митинг в Тексас, той заяви, че "ще въздадем окончателно правосъдие на един зъл убиец".

От Белия дом са насочили всички въпроси по темата към Пентагона.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че не е запознат с намерението на министерството на отбраната да излъчи екзекуцията на живо. Той добави, че дори това да се случи, няма намерение да гледа предаването.

Решението предизвика критики от страна на някои представители на Републиканската партия и консервативни политически стратези. Републиканският сенатор от Северна Каролина Том Тилис, който често отправя критики към Тръмп, определи идеята като "повече от отвратителна" в публикация в социалните мрежи.

"Публичните екзекуции са нещо, което правят репресивни диктатури като Иран и Афганистан", заяви Тилис. "Това не бива да се случва в Америка", добави той.

ООН също осъди намерението за пряко излъчване, като предупреди, че подобна практика може да представлява жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

Говорителят на организацията Стефан Дюжарик коментира въпроса на редовен брифинг в Ню Йорк.

"Този тип публични екзекуции, които сме виждали в някои страни, независимо дали са Иран или Афганистан, може да представляват форма на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание", заяви той.

Дюжарик допълни, че излъчването на екзекуцията на живо може да я превърне в публично събитие и да постави под въпрос спазването на международната забрана за изтезания.

"Излъчването ѝ на живо е равносилно на това тя да е публична и е възможно да е в нарушение на забраната за изтезания", каза говорителят. "Едно правителство, което екзекутира някого публично или пред камери на живо, честно казано е отвратително", добави Дюжарик.

Очаква се Нидал Хасан да стане първият човек, екзекутиран чрез разстрел в САЩ от 1945 г. насам. Екзекуцията е насрочена за 3 декември.