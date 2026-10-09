САЩ наложиха санкции на Международния наказателен съд

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи мащабни санкции срещу Международния наказателен съд (МНС), обвинявайки институцията в политизация и в опити за неправомерно преследване на американски и израелски граждани по подозрения във военни престъпления. Мерките са част от кампанията на Вашингтон срещу съда, съобщи Асошиейтед прес.

Санкциите бяха обявени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Това стана в деня, когато южноафриканската юристка Нави Пилай беше отличена с Нобеловата награда за мир. Тя е ръководила разследвания, свързани с потенциални обвинения от страна на МНС срещу американски военнослужещи в Ирак и Афганистан. Решението за налагане на санкциите обаче е било взето много преди обявяването на тазгодишния носител на наградата.

„Ще забраним транзакциите с този нелегитимен съд, като по този начин ще прекъснем достъпа му до ресурси и ще парализираме способността му да действа срещу нас“, заяви Рубио във видеопослание, публикувано в социалните мрежи. Той допълни, че според Вашингтон американските граждани и държава не попадат под юрисдикцията на МНС.

Предвидените мерки включват блокиране на евентуалните активи на съда под американска юрисдикция. На американските компании и физически лица, които имат делови отношения с институцията, се дава шестмесечен срок да ги прекратят.

Рубио заяви, че и сред републиканците, и сред демократите има сериозни резерви към Международния наказателен съд. Институцията е създадена, за да разследва и преследва военни престъпления и престъпления срещу човечеството, когато националните съдебни системи не могат или не желаят да го направят.

По думите на държавния секретар обаче президентът Доналд Тръмп е този, който е решил да предприеме конкретни действия срещу съда.

„И двете партии са в съгласие по този въпрос, но само президентът Тръмп има решимостта да предприеме действията, необходими за слагане на край на заплахата веднъж завинаги“, заяви Рубио. Той предупреди, че Вашингтон ще продължи натиска, ако МНС не прекрати действията, които американската администрация смята за заплаха.

Американският държавен секретар призова и съюзниците на САЩ да подкрепят мерките. Сред тях той посочи европейски държави от НАТО, както и Япония.

Рубио заяви, че Вашингтон очаква страните, които членуват в Международния наказателен съд и разчитат на американската военна подкрепа, да ограничат действията на институцията. В противен случай, по думите му, САЩ ще продължат усилията си за постепенното ѝ разформироване.