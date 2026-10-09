Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп награди Илон Мъск за приноса му към развитието на изкуствения интелект

Тръмп награди Илон Мъск за приноса му към развитието на изкуствения интелект
АР/БТА

Церемонията се проведе в рамките на среща на върха, посветена на технологичното развитие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп връчи Националния медал за наука на собственика на SpaceX Илон Мъск, главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и други представители на технологичния сектор.

Отличията бяха присъдени в четвъртък, като Мъск и Хуанг бяха отличени за подкрепата си за инициативите на американския президент в областта на изкуствения интелект.

Церемонията се проведе в рамките на среща на върха, посветена на технологичното развитие. Тя е продължение на среща от предходния месец, когато Тръмп и ръководители на водещи технологични компании подписаха доброволното „Споразумение на Белия дом за суперразузнаване“.

Документът предвижда необвързващи насоки за безопасност при разработването на изкуствен интелект, включително създаване на вътрешни екипи за надзор и привличане на независими одитори.

Сред подписалите споразумението са още собственикът на Meta Марк Зукърбърг, ръководителят на Anthropic Дарио Амодей, главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай и президентът на OpenAI Грег Брокман.

Инициативата идва на фона на предупреждения от експерти за потенциалните екзистенциални рискове, свързани с развитието на изкуствения интелект. Критиците обаче изразяват опасения, че споразумението разчита прекомерно на самоконтрола на големите технологични компании и не предвижда достатъчно механизми за публична отчетност.

 
 
 

Още по темата

Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Тръмп: "Изкуствен интелект" е грешен термин, използвайте "суперинтелект"

Тръмп: "Изкуствен интелект" е грешен термин, използвайте "суперинтелект"

SpaceX на Илон Мъск подготвя сателитен интернет за обикновените телефони

SpaceX на Илон Мъск подготвя сателитен интернет за обикновените телефони

Зеленски отличи Илон Мъск с престижния Орден на Свободата

Зеленски отличи Илон Мъск с престижния Орден на Свободата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа