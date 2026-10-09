Тръмп награди Илон Мъск за приноса му към развитието на изкуствения интелект

Президентът на САЩ Доналд Тръмп връчи Националния медал за наука на собственика на SpaceX Илон Мъск, главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и други представители на технологичния сектор.

Отличията бяха присъдени в четвъртък, като Мъск и Хуанг бяха отличени за подкрепата си за инициативите на американския президент в областта на изкуствения интелект.

Церемонията се проведе в рамките на среща на върха, посветена на технологичното развитие. Тя е продължение на среща от предходния месец, когато Тръмп и ръководители на водещи технологични компании подписаха доброволното „Споразумение на Белия дом за суперразузнаване“.

Документът предвижда необвързващи насоки за безопасност при разработването на изкуствен интелект, включително създаване на вътрешни екипи за надзор и привличане на независими одитори.

Сред подписалите споразумението са още собственикът на Meta Марк Зукърбърг, ръководителят на Anthropic Дарио Амодей, главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай и президентът на OpenAI Грег Брокман.

Инициативата идва на фона на предупреждения от експерти за потенциалните екзистенциални рискове, свързани с развитието на изкуствения интелект. Критиците обаче изразяват опасения, че споразумението разчита прекомерно на самоконтрола на големите технологични компании и не предвижда достатъчно механизми за публична отчетност.