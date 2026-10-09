Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Цените на петрола се понижиха днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да атакува Иран преди междинните избори за Конгреса през ноември.

Изявлението намали част от опасенията на пазарите за непосредствено прекъсване на доставките от Близкия изток.

Фючърсите на суровия петрол "Брент", който е референтен за Европа, поевтиняха със 72 цента, или 0,7%, до 103,53 долара за барел.

Американският WTI се понижи с 52 цента, или 0,6%, до 90,97 долара за барел.

Въпреки днешния спад "Брент" е на път да приключи седмицата с повишение. В четвъртък цената му нарасна с около 4% заради засилените атаки срещу кораби, превозващи суров петрол от Близкия изток.

При WTI картината е различна – очаква се лек седмичен спад, въпреки нарушенията в доставките, свързани с ураган, който се приближава към американското крайбрежие на Мексиканския залив.

Пазарите продължават да следят както напрежението около Иран, така и рисковете за корабоплаването и производството, които могат бързо да върнат натиска върху цените.