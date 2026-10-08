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Удар на 1400 км от фронта: Украйна подпали руски петролен гигант

Удар на 1400 км от фронта: Украйна подпали руски петролен гигант
АП/БТА

Съоръжението, което е сред най-крупните в Руската федерация с капацитет до 10 милиона тона въглеводороди годишно, осигурява директни доставки за нуждите на руската армия

Украинските въоръжени сили проведоха масирана координирана атака дълбоко в руска територия, поразявайки едновременно стратегическа енергийна инфраструктура и най-модерния дигитален хъб на страната.

Генералният щаб в Киев официално потвърди, че при прецизен среднощен удар с дронове е подпален петролният и нефтохимически комплекс „Газпром Нефтехим Салават“, разположен в руската република Башкортостан, на около 1400 км от фронтовата линия. Съоръжението, което е сред най-крупните в Руската федерация с капацитет до 10 милиона тона въглеводороди годишно, осигурява директни доставки за нуждите на руската армия.

Паралелно с удара по петролната рафинерия, украинските сили извършиха и първата си офанзива срещу цивилната дигитална инфраструктура на Москва, нанасяйки удар по критичен център за данни в руската Рязанска област, за което ТАРАЛЕЖ информира по-рано днес. Засегнатият обект в град Сасово е собственост на технологичния лидер „Яндекс“ и е ключов елемент от националната облачна мрежа, като в него се хостват десетки хиляди сървъри и се поддържат операциите на водещия руски модел за генеративен изкуствен интелект - YandexGPT.

От ръководството на „Яндекс“ официално признаха за възникналия инцидент, като потвърдиха, че взривовете са предизвикали голям пожар и са прекъснали електрозахранването, което е наложило пълно спиране на работата на центъра. Атаката веднага провокира сериозни сривове в платформата Yandex Cloud, принуждавайки компанията да пренасочи спешно дигиталните си архитектури към други зони.

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