Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Руският здравен регулатор обяви, че съобщенията за втори разболял се човек след смъртта на служителка в научноизследователска лаборатория за чума в Сибир са неверни.

Здравният инспекторат „Роспотребнадзор“ уточни, цитиран по Ройтерс, че превантивните мерки спрямо всички лица, контактували с починалата миналата седмица жена, са напълно приключили и сред тях не са открити опасни патогенни микроорганизми.

Контекстът около случая обаче продължава да предизвиква сериозно международно безпокойство. Става въпрос за смъртта на 28-годишната лаборантка Даря Шипилова, служителка в Научноизследователския институт в Сибир в град Иркутск. Според независими руски медии тя е развила симптоми, след като по невнимание е счупила епруветка с жива бактерия в лабораторията. Официалната позиция на Москва е, че жената е починала от „пневмония с неустановена етиология“, като се отрича да е имало инцидент или изтичане на патогени.

Въпреки уверенията на Кремъл, че рискът от епидемия е „близък до нула“, първоначално под строга карантина бяха поставени около 200 души, по-голямата част от които вече са освободени. Извършените близо 5000 лабораторни теста сред контактните лица са установили единствено изолирани случаи на Covid-19 и риновирус.

Случаят отприщи вълна от натиск от страна на международната общност, настояваща за прозрачност. Световната здравна организация (СЗО) и администрацията на американския президент Доналд Тръмп официално поискаха от Русия подробни данни за проведените изследвания.

Междувременно съседните на Русия държави, сред които Казахстан, Монголия и Узбекистан, предприеха спешни действия и затегнаха граничния и санитарен контрол по пропускателните пунктове и летищата, за да се предпазят от потенциално разпространение на белодробна чума.