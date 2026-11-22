Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на Ловчанския митрополит Гавриил, който почина на 22 ноември на 76-годишна възраст след тежко боледуване.

В публикация в социалните мрежи държавният глава отдаде почит на духовника, като припомни неговото верую, белязало целия му живот.

"Няма по-радостно служение и по-голямо щастие да служиш на Господ Иисус Христос и на Неговата света Църква", цитира Йотова думите на митрополит Гавриил.

Президентът подчерта неговата отдаденост на православната вяра и стремежа му да възпитава доброта и милосърдие у хората.

"Със своите мъдри слова и блага усмивка се стремеше да посее у всеки вяра, смирение, любов към Бог и към ближния. Учеше децата да бъдат добри и милосърдни хора", написа Йотова.

Тя припомни и приноса на владиката за изграждането на катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч.

"Съграждаше не само духовно - остави на България катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч", посочи президентът.

В края на посланието си Йотова изрази личната си признателност към духовника.

"Ще помня разговорите ни и ще преоткривам смисъла на думите му. Светъл да е пътят на душата му!", завърши държавният глава.

Ловчанският митрополит Гавриил ръководеше епархията повече от 25 години. По повод кончината му в община Ловеч е обявен тридневен траур, а Българската православна църква отслужи заупокойни богослужения в негова памет.