Върховният касационен съд (ВКС) ще определи кой съд да разгледа делото за тежката катастрофа край Неделино, при която загинаха трима млади мъже. Причината е, че всички съдии от наказателното отделение на Окръжния съд в Смолян са си направили отвод, става ясно от публикуван съдебен акт.

В петък производството в Смолян е прекратено, а делото е изпратено на ВКС за определяне на друг компетентен съд.

Трагедията се разиграва на 12 юни 2019 г. на пътя между Неделино и село Крайна. Лек автомобил БМВ, движещ се със скорост около 93 км/ч, навлиза в насрещната лента на завой и се сблъсква с товарен автомобил "Мерцедес". На място загиват водачът на леката кола и двамата му спътници, на възраст между 23 и 27 години.

Според обвинението шофьорът на камиона Георги Скечелиев също е допринесъл за катастрофата, тъй като се е движил с около 83 км/ч при ограничение от 50 км/ч. Той е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт по непредпазливост при независимо съпричиняване.

На 26 февруари 2026 г. Окръжният съд в Смолян признава Скечелиев за виновен и му налага шест месеца лишаване от свобода условно с тригодишен изпитателен срок. Подсъдимият е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за шест месеца.

Процесът протича по реда на съкратеното съдебно следствие, след като обвиняемият признава фактите, изложени в обвинителния акт.

Защитата обаче обжалва присъдата, а на 7 юли Апелативният съд в Пловдив я отменя и връща делото за ново разглеждане.

Причината са установени съществени нарушения на процесуалните правила, сред които непълноти в обвинителния акт и липса на мотиви по важни обстоятелства.

При повторното образуване на делото всички съдии от наказателното отделение на Окръжния съд в Смолян се отвеждат заради предходно участие в производства по същия случай.

Последен отвод прави съдия Елен Маламов, който през май 2022 г. е участвал в съдебен състав, потвърдил постановление на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство.

Така близо седем години и половина след катастрофата съдебният процес остава без окончателно решение. Предстои ВКС да определи съд, който да продължи разглеждането на делото.