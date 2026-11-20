Двама мотоциклетисти са задържани след нападение над 22-годишен шофьор в Смолян. Инцидентът е станал на 19 ноември на кръстовището на улиците "Родопи" и "Д-р Петър Берон", съобщиха от полицията.

По информация на органите на реда нападателите са на 17 и 47 години. При движението си те счупили странично огледало на автомобила, управляван от младия мъж.

След това мотоциклетистите отворили шофьорската врата и започнали да нанасят удари с ръце по лицето и главата на 22-годишния водач.

След инцидента двамата са задържани от полицията. Към момента не се съобщава дали пострадалият е получил наранявания, наложили медицинска помощ.

Причините за агресивното поведение на мотоциклетистите и обстоятелствата около възникването на конфликта се изясняват.

По случая се води разследване.