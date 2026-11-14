Мъж е с мозъчен хематом след удар със стол по главата в Смолян

Млад мъж е настанен за лечение в Университетската многопрофилна болница "Св. Георги" в Пловдив с мозъчен хематом и отворена рана на главата след сбиване в смолянския квартал "Устово". Инцидентът е станал на 13 ноември около 22:00 часа пред заведение на улица "Пазарска".

По първоначална информация между двама мъже възникнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа. По време на сбиването единият ударил другия със стол по главата, причинявайки му сериозни наранявания.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 малко след 22:00 часа. Пострадалият първоначално е получил медицинска помощ в Многопрофилната болница "Д-р Братан Шукеров" в Смолян, след което е транспортиран за лечение в университетската болница "Св. Георги" в Пловдив.

По първоначални данни на пострадалия е причинена тежка телесна повреда. Пробата за алкохол на мъжа, нанесъл удара, е отчела 1,99 промила.

Информацията е потвърдена пред БТА от директора на Областната дирекция на МВР в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев.

На мястото на инцидента са пристигнали полицейски служители, които са извършили оглед. По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват обстоятелствата около сбиването.