Новини
Търси
Подкаст
Общество

РДНСК в Смолян спря строеж заради предизвикано свлачище

РДНСК в Смолян спря строеж заради предизвикано свлачище
Снимка: БТА

Над 10 г. хората от квартала оспорват застрояването на терена в кв. "Невястата"

Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в Смолян спря временно строителството на жилищна сграда в квартал „Невястата“. Там в неделя свлачище отнесе част от улица и паркинг. Информацията е от началника на РДНСК – Смолян Румен Сакалийски.

По думите му е издадена заповед за авария, като на обекта е разрешено извършването единствено на строително-монтажни работи, свързани с укрепването на изкопа. Строителството е спряно до цялостното укрепване на района.

Свлачището възникна край строителния обект, където се изгражда жилищна сграда. Земни маси, паркинг и част от едното пътно платно се свлякоха в изкопа. След инцидента бяха предприети действия за обезопасяване на терена, а Община Смолян започна проверка по случая.

Сред предписаните спешни мерки са временно покриване на засегнатия участък с полиетиленово фолио (найлон), за да се ограничи проникването на дъждовна вода в земните маси, отклоняване на водите от улицата и изграждане на допълнителен насип за укрепване. Предстои да бъде избрано техническо решение за укрепителната конструкция, като се предвиждат два варианта – анкериране в здрава скална основа или изграждане на допълнителни подпори. След съгласуване на конструктивните решения и осигуряване на отводняването ще може да се пристъпи към изпълнение на фундаментната плоча.

На мястото на свлачището проверка направи и проф. Николай Жечев, специалист по надземно и подземно инженерство, който е извършил експертен анализ на ситуацията, съобщиха от Община Смолян.
Според заключенията му свличането е причинено от проникването на повърхностни и подпочвени води в насипната част на изкопа. Натрупаната влага е увеличила натиска върху укрепителната конструкция, което е довело до нейното компрометиране.

Повече от десет години жители на квартала се противопоставят на намерението за застрояване на терена. През този период имотът е сменил няколко собственици, а спорът е стигнал и до Административния съд в Смолян. Предходното съдебно производство е прекратено поради липса на правен интерес, тъй като към онзи момент проектът е бил на етап инвестиционно намерение.

Стефка Маринска, която живее в съседен жилищен блок, заяви пред БТА, че според нея при одобряването на проекта са допуснати нарушения на градоустройствените изисквания. Тя оспорва увеличаването на показателите за застрояване и изразява съмнения относно извършените геоложки проучвания. По думите ѝ в района има подпочвени води, а в близост до една от жилищните сгради се забелязват пукнатини.

Жители на квартала са подали нова жалба до Административния съд в Смолян, с която оспорват разрешението за строеж. Според Маринска са сезирани и други компетентни институции, включително Дирекцията за национален строителен контрол.

Още по темата

Обезопасиха свлачището по пътя Варна-Златни пясъци

Обезопасиха свлачището по пътя Варна-Златни пясъци

Въвеждат еднопосочно движение край свлачището в Пампорово от декември

Въвеждат еднопосочно движение край свлачището в Пампорово от декември

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Ива Петрова: Държавата подготвя компенсации за домакинствата на природен газ от ноември до март

Ива Петрова: Държавата подготвя компенсации за домакинствата на природен газ от ноември до март

Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

От 13 ноември отново приемат заявления за 10-годишни паспорти

От 13 ноември отново приемат заявления за 10-годишни паспорти

България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

Водещи

Рейсинг Булс потвърди Лоусън и Линдблад, само едно място остава свободно във Формула 1

Рейсинг Булс потвърди Лоусън и Линдблад, само едно място остава свободно във Формула 1

  • Преди 3 минути
Унгарското правителство ще ратифицира Истанбулската конвенция

Унгарското правителство ще ратифицира Истанбулската конвенция

  • Преди 6 минути
Ива Петрова: Държавата подготвя компенсации за домакинствата на природен газ от ноември до март

Ива Петрова: Държавата подготвя компенсации за домакинствата на природен газ от ноември до март

  • Преди 8 минути
Армения вдига бариерите пред търговията с ЕС

Армения вдига бариерите пред търговията с ЕС

  • Преди 19 минути
Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

  • Преди 20 минути
Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

  • Преди 22 минути
От 13 ноември отново приемат заявления за 10-годишни паспорти

От 13 ноември отново приемат заявления за 10-годишни паспорти

  • Преди 29 минути
България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

  • Преди 35 минути
Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Весела Лечева представи визията си за развитието на спортната стрелба

Весела Лечева представи визията си за развитието на спортната стрелба

  • Преди 35 минути
Парламентът прие нови правила за бюджетното планиране, опозицията предупреди за риск от по-висок дълг

Парламентът прие нови правила за бюджетното планиране, опозицията предупреди за риск от по-висок дълг

  • Преди 37 минути
Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

  • Преди 38 минути
Георги Пеев: Не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки инциденти

Георги Пеев: Не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки инциденти

Бруно Жордао: Титлата е приоритет №1 за ЦСКА

Бруно Жордао: Титлата е приоритет №1 за ЦСКА

  • Преди 50 минути