РДНСК в Смолян спря строеж заради предизвикано свлачище

Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в Смолян спря временно строителството на жилищна сграда в квартал „Невястата“. Там в неделя свлачище отнесе част от улица и паркинг. Информацията е от началника на РДНСК – Смолян Румен Сакалийски.

По думите му е издадена заповед за авария, като на обекта е разрешено извършването единствено на строително-монтажни работи, свързани с укрепването на изкопа. Строителството е спряно до цялостното укрепване на района.

Свлачището възникна край строителния обект, където се изгражда жилищна сграда. Земни маси, паркинг и част от едното пътно платно се свлякоха в изкопа. След инцидента бяха предприети действия за обезопасяване на терена, а Община Смолян започна проверка по случая.

Сред предписаните спешни мерки са временно покриване на засегнатия участък с полиетиленово фолио (найлон), за да се ограничи проникването на дъждовна вода в земните маси, отклоняване на водите от улицата и изграждане на допълнителен насип за укрепване. Предстои да бъде избрано техническо решение за укрепителната конструкция, като се предвиждат два варианта – анкериране в здрава скална основа или изграждане на допълнителни подпори. След съгласуване на конструктивните решения и осигуряване на отводняването ще може да се пристъпи към изпълнение на фундаментната плоча.

На мястото на свлачището проверка направи и проф. Николай Жечев, специалист по надземно и подземно инженерство, който е извършил експертен анализ на ситуацията, съобщиха от Община Смолян.

Според заключенията му свличането е причинено от проникването на повърхностни и подпочвени води в насипната част на изкопа. Натрупаната влага е увеличила натиска върху укрепителната конструкция, което е довело до нейното компрометиране.

Повече от десет години жители на квартала се противопоставят на намерението за застрояване на терена. През този период имотът е сменил няколко собственици, а спорът е стигнал и до Административния съд в Смолян. Предходното съдебно производство е прекратено поради липса на правен интерес, тъй като към онзи момент проектът е бил на етап инвестиционно намерение.

Стефка Маринска, която живее в съседен жилищен блок, заяви пред БТА, че според нея при одобряването на проекта са допуснати нарушения на градоустройствените изисквания. Тя оспорва увеличаването на показателите за застрояване и изразява съмнения относно извършените геоложки проучвания. По думите ѝ в района има подпочвени води, а в близост до една от жилищните сгради се забелязват пукнатини.

Жители на квартала са подали нова жалба до Административния съд в Смолян, с която оспорват разрешението за строеж. Според Маринска са сезирани и други компетентни институции, включително Дирекцията за национален строителен контрол.