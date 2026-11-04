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Обезопасиха свлачището по пътя Варна-Златни пясъци

Обезопасиха свлачището по пътя Варна-Златни пясъци
БТА

Според заместник-кмета по инфраструктурата става въпрос за старо свлачище, което се е активизирало вследствие на обилните валежи.

Пропадналият участък от пътя Варна – Златни пясъци вече е обезопасен, съобщиха от Община Варна, цитирани от БТА.

Сигналът за свличането на земни маси е подаден вчера около 16:00 часа, като за ситуацията са уведомени всички компетентни институции.

Засегнатият участък е ограден, а автобусите преминават през лявата лента на платното в посока курортния комплекс. Обезопасена е и пешеходната алея, която граничи със свлачището.

Според заместник-кмета по инфраструктурата Владимир Димитров става въпрос за старо свлачище, което се е активизирало вследствие на обилните валежи.

Междувременно, учениците във Варна се върнаха в класните стаи в редовен присъствен режим. Според прогнозата на НИМХ времето се очаква да се стабилизира.

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