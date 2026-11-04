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ЦИК: Машинното гласуване протече повече от успешно

ЦИК: Машинното гласуване протече повече от успешно

Комисията даде заключителен брифинг след президентския вот

Централната избирателна комисия (ЦИК) отчете успешното провеждане на президентските избори в България. На заключителен брифинг говорителят на комисията Стоянка Балова заяви, че в рамките на две последователни седмици са били организирани „спокойни, бързи и честни избори“.

От ЦИК подчертаха, че окончателните резултати са обявени значително преди изтичането на законовия срок.

За президент е избрана Илияна Йотова, а за вицепрезидент – Кирил Вълчев. Двамата са получили 1 093 852 действителни гласа. Избирателната активност на балотажа на 1 ноември към 20:00 часа е била 28,67%.

Комисията даде положителна оценка и на машинното гласуване. В страната и чужбина са били осигурени 11 902 машини, като едва 59 от тях са преустановили работа по време на двата тура – 31 на първия и 28 на втория.

Решението за избор на президент и вицепрезидент предстои да бъде обнародвано тази седмица.

На 11 ноември от 11:00 часа ЦИК ще връчи удостоверенията на новоизбраните държавен глава и вицепрезидент.

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